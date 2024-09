El proverbio dice “una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía”. Podríamos sustituir a la deliciosa manzana por una palta y el refrán no perdería su significado. Y es que de acuerdo con una investigación publicada en Current Developments in Nutrition, el aguacate tiene un impacto en la salud, pero no solo por su valor nutricional intrínseco.

Según un equipo dirigido por investigadores del Departamento de Ciencias Nutricionales de Penn State, comer una palta al día puede mejorar la calidad general de la dieta.

Estudio analizó la importancia de agregar un aguacate en nuestros alimentos diarios. (Foto: YelenaYemchuk/iStock)

Esta investigación fue liderada por Kristina Petersen, profesora asociada de ciencias nutricionales y Penny Kris-Etherton, profesora jubilada de ciencias nutricionales de la Universidad Evan Pugh. Ambas lideraron el equipo que indagó cómo una intervención basada en alimentos, en este caso una palta al día, afecta la calidad general de la dieta de una persona.

El aguacate, también conocido como avocado en Estados Unidos, es un alimento rico en nutrientes como la fibra.

Petersen explicó que pese a su alto valor nutricional solo el 2% de los adultos en USA consumen aguacate regularmente. Los investigadores quisieron determinar si incluir paltas en la dieta diaria de un individuo puede aumentar significativamente la calidad de su dieta.

Para la investigación, el equipo dividió a 1008 participantes en dos grupos. Un grupo continuó con su dieta habitual y limitó su consumo de aguacate durante el estudio de 26 semanas, mientras que el otro incorporó una palta por día a su dieta.

El avocado es una opción saludable para reemplazar otros alimentos. (Foto: Synergee/iStock)

“Descubrimos que los participantes que consumían un aguacate al día aumentaron significativamente su adherencia a las pautas alimentarias (Guía Alimentaria para Estadounidenses)”, declaró Petersen. “Esto sugiere que estrategias como comer una palta al día pueden ayudar a las personas a seguir las pautas alimentarias y mejorar la calidad de sus dietas”, agregó.

Para los investigadores no fue una sorpresa que comer paltas a diario mejorará la calidad de la dieta de las personas, lo que no esperaban era cómo los participantes lo lograrían.

“Hemos determinado que los participantes utilizaban aguacates como sustituto de algunos alimentos con un mayor contenido de cereales refinados y sodio”, explicó Petersen. “En nuestro estudio, clasificamos los aguacates como una verdura y observamos un aumento en el consumo de verduras atribuido a la ingesta de paltas pero también los participantes utilizaban paltas para sustituir algunas opciones menos saludables”, precisó.