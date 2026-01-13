Las noticias sobre asteroides suelen despertar más curiosidad que alarma real; sin embargo, detrás de cada informe hay un trabajo constante de observación que busca anticiparse a cualquier escenario. En estos días, los radares espaciales se enfocaron en un visitante llamado 2025 YH6, no porque represente un riesgo inmediato, sino porque reúne características que lo vuelven científicamente importante.

Este cuerpo rocoso mide cerca de 70 metros de diámetro, dimensión comparable a la de un avión de gran tamaño. Viaja a una velocidad aproximada de 32.000 kilómetros por hora y su punto de máxima cercanía con nuestro planeta será a más de dos millones de kilómetros, una distancia que para la astronomía sigue siendo segura.

La expresión “pasará cerca de la Tierra” puede sonar inquietante fuera del contexto científico, pero los astrónomos manejan criterios muy claros para hablar de peligro. Un objeto solo entra en la categoría de amenaza cuando combina gran tamaño con una órbita que lo acerque demasiado y con posibilidades reales de colisión, algo que no ocurre en este caso.

Aunque pasará a más de dos millones de kilómetros de la Tierra, su recorrido permite poner a prueba tecnologías de seguimiento. (Foto referencial: N. Bartmann / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

Lejos de ser una preocupación, este tipo de sobrevuelos resultan muy útiles para la ciencia, pues permiten poner a prueba los instrumentos de detección, ajustar cálculos y perfeccionar modelos que predicen cómo se mueven estos cuerpos en el espacio. Cada dato recogido mejora la capacidad de respuesta ante futuros escenarios.

Además de 2025 YH6, hay otros objetos menores que también están siendo observados, como 2025 YK6 y 2025 YZ4. Aunque son más pequeños, algunos incluso se desplazan a velocidades mayores, lo que los convierte en piezas interesantes para mejorar los conocimientos sobre cuerpos rocosos.

Toda esta labor está coordinada por equipos especializados como el Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), cuyo objetivo es mantener actualizado el mapa de cuerpos cercanos a la Tierra.

Los científicos explican que no cumple los criterios para ser considerado potencialmente peligroso. (Foto: ESA)

Gracias a este monitoreo constante, se puede diferenciar con claridad entre una simple aproximación y una amenaza real.

Estos acercamientos de asteroides son habituales en el espacio y ocurren con frecuencia sin causar ningún peligro. Lo destacable es que los sistemas de vigilancia están funcionando correctamente y permiten detectar y seguir estos objetos con anticipación.

Los asteroides más recientes detectados cerca de la Tierra

A continuación, una recopilación de los asteroides más recientes que han pasado o pasarán cerca de la Tierra en los últimos días y semanas de enero de 2026:

2026 AF5: Detectado a inicios de año, pasó a una distancia segura de aproximadamente 3.5 millones de kilómetros el 8 de enero.

2026 BD1: Un objeto pequeño (del tamaño de un autobús) que se acercó el 11 de enero a solo 1.2 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

2025 YS3: Detectado a finales de diciembre de 2025, cruzó la órbita terrestre el 5 de enero de 2026 sin representar peligro.

2026 CL2: Programado para aproximarse el 15 de enero de 2026; los sistemas de vigilancia lo tienen bajo seguimiento por su trayectoria cercana a la “vecindad” terrestre.

Asteroides de 1 metro: En las últimas semanas se detectaron varios objetos minúsculos que entran en la atmósfera y se desintegran, confirmando que los sistemas de vigilancia funcionan incluso para objetos pequeños.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí