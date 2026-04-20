Un nuevo estudio sugiere que una enorme formación geológica en Marte, similar a una marca que deja el agua en una bañera, podría ser evidencia de que en el pasado existió un océano que cubría gran parte del planeta. Durante años, distintas investigaciones plantearon que Marte no siempre fue el planeta seco que conocemos hoy. Aunque actualmente es árido, existen indicios de que alguna vez tuvo agua líquida en su superficie; sin embargo, todavía no está claro si esa agua se limitaba a ríos y lagos o si llegó a formar océanos duraderos.

Uno de los principales desafíos fue interpretar ciertas formaciones que parecen antiguas costas. Estas estructuras se encuentran a distintas alturas, lo que genera dudas, ya que si fueran verdaderas líneas de costa deberían estar alineadas de manera uniforme, como ocurre con los niveles del mar en la Tierra.

Para avanzar en esta incógnita, los investigadores decidieron buscar otro tipo de señales geológicas utilizando simulaciones por computadora en las que “vacían” los océanos terrestres para observar qué características del terreno permanecen visibles.

El análisis sugiere que el agua habría cubierto hasta un tercio del planeta durante millones de años. (Foto por HANDOUT / NASA/JPL-CALTECH/MSSS / AFP)

Así, identificaron que una de las huellas más claras de los océanos en la Tierra son amplias franjas de terreno plano, conocidas como plataformas continentales. Estas zonas rodean los continentes como un anillo y pueden extenderse cientos de kilómetros, manteniéndose relativamente estables a lo largo del tiempo.

Al comparar estos patrones con datos topográficos de Marte obtenidos por sondas en órbita, los científicos detectaron una zona plana que podría corresponder a una antigua plataforma costera en el hemisferio norte del planeta. Esta región habría estado ubicada a gran profundidad y podría haber cubierto hasta un tercio de Marte.

El tamaño y la forma de esta estructura sugieren que no se trata de un lago, sino de un cuerpo de agua mucho más grande y estable, posiblemente un océano que habría existido durante millones de años.

También se detectaron formaciones similares a deltas de ríos, lo que refuerza la hipótesis. (Foto: ESA / ESA/DLR/FU BERLIN/G. NEUKUM / AFP)

“Marte posiblemente tenía una plataforma costera, lo que añade una nueva y sencilla evidencia de la presencia de un océano”, explicó Abdallah Zaki, autor principal del estudio.

“La posible existencia de un océano sugiere que una gran masa de agua pudo haber persistido durante mucho tiempo. Eso podría haber sido un ingrediente importante para la vida”, añadió.

Además, los investigadores encontraron indicios de antiguos deltas de ríos que coinciden con esta posible línea costera. En la Tierra, estas formaciones suelen aparecer donde los ríos desembocan en el mar, lo que refuerza la hipótesis de un océano en Marte.

El hallazgo podría ser clave para entender si Marte alguna vez tuvo condiciones para la vida. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

Los científicos creen que futuras misiones podrán analizar estas áreas con mayor detalle. Si alguna vez existió vida en Marte, los sedimentos en estas zonas podrían haber conservado evidencia, tal como ocurre con los fósiles en la Tierra.

Aun así, los expertos coinciden en que siguen habiendo preguntas importantes que no tienen respuesta.

“Una pregunta que queda es qué formó la plataforma costera marciana”, señaló Zaki. “Ni siquiera en la Tierra tenemos una respuesta definitiva a esa pregunta”.

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