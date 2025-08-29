Son tus compañeras no solo cuando quieres armar looks deportivos, sino también en aquellos casuales y hasta para los viernes más relajados en el trabajo; sin embargo, si no tienes un poco de cuidado mientras las usas y cuando te las quitas, tus zapatillas se dañarán más rápido. Si tienes un par que amas y quieres seguir disfrutando, aquí te comparto los consejos de un experto para prolongar su vida, más aún si tus sneakers son estilo retro. ¡Toma nota y pon manos a la obra!

Si bien el desgaste es normal y llega con el tiempo de uso, la clave está en tener una rutina correcta para cuidarlas y así poder mantenerlas como nuevas.

De seguro tienes en mente los tips más clásicos como secarlas bien si se mojan porque la humedad es su gran enemiga, limpiar el polvo y la suciedad apenas puedas, entre otros. Aquí más detalles que te ayudarán a alargar su vida y tu estilo.

Cómo alargar la vida de tus sneakers estilo retro

Detrás de cada par que se convierte en favorito surge el mismo desafío: cómo mantenerlos frescos, cómodos y con la misma vibra que los hizo memorables. Erick Pflucker, Product Line Manager de New Balance, detalla estos trucos prácticos que son la clave para prolongar la vida de tus sneakers retro. “Más que consejos técnicos, son rituales que conectan el presente con la nostalgia de otra época y aseguran que tus zapatillas sigan marcando estilo por años”, señala.

1. Rotar pares como en los viejos tiempos

El hábito de alternar estilos para cada ocasión ayuda a preservar la vida de tus sneakers. Siluetas con estética retro, como las New Balance 2010 en color “Linen”, con entresuela amarilla, mantienen su estructura y frescura si les das pausas entre usos. “Cuando rotas tus pares, no solo evitas el desgaste prematuro, también conservas la frescura y esa vibra original que las hizo memorables”, explica Pflucker.

El estilo retro no solo se lleva en los colores o las formas, también está en los rituales de cuidado. (Foto: New Balance)

2. Guardarlas con soporte, como colección vintage

Los coleccionistas más exigentes ya lo saben: el truco está en el almacenamiento. Un buen truco es rellenar las zapatillas con papel libre de tinta para mantener la puntera intacta y evitar pliegues que arruinan la silueta. Esto es especialmente clave en sneakers con malla, material muy propio de la estética retro, que tiende a marcarse con facilidad.

3. Darles un refresh con looks inspirados en el pasado

La durabilidad también está en la forma de combinarlas. Un par clásico en blanco revive con pantalones anchos y camisetas gráficas, evocando la calle dosmilera. Las siluetas retro brillan al mezclarse con sastrería relajada (un choque de códigos que hoy vuelve a ser tendencia) o al equilibrar un look minimalista con un diseño chunky. “Por ejemplo, las 2010 de New Balance funcionan con denim amplio y t-shirt, pero también con un traje casual, logrando ese contraste entre lo deportivo y lo urbano, combinaciones que han definido a toda una generación”, indica.

Rotación, buen almacenamiento y combinaciones creativas son los tres pilares para que tus sneakers duren más.