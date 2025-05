Si eres de las personas que cuida su alimentación y que tomó la decisión de alejar a la sacarosa de su vida, de seguro evitas saborear pasteles, caramelos o chocolates, pero ¿te has puesto a pensar que ciertos alimentos que comes regularmente o todos los días esconden su azúcar sin que te des cuenta? Si esta información te resulta interesante y quieres saber de cuáles se trata, te invito a quedarte en esta nota porque te lo explicaré al detalle. Para esto recurriremos a los conocimientos del Dr. Juan Rivera, médico internista muy popular en Estados Unidos, quien también hace énfasis en por qué debes evitarlos.

Y es que muchos productos cuentan con azúcares refinados en su composición, aunque en sus etiquetas aparezca que tienen ingredientes 100% naturales o sin añadido de azúcar. Esto resulta preocupante ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que una persona con un índice de masa corporal (IMC) normal, no debería superar los 25 gramos de azúcar al día, lo que equivale a unas 6 cucharadas; sin embargo, podemos excedernos sin darnos cuenta.

“Es un tema importante por la siguiente razón. En nuestra comunidad hispana hay millones de personas que tienen diabetes, prediabetes y millones que no tienen idea que tienen prediabetes porque no lo han verificado. La FDA recomienda que no más del 10% de nuestra dieta consista de azúcares añadidos y cuando la gente piensa en azúcar seguro solo piensa en la que está en el pan, la pasta, la soda, pero, ¿qué otras cosas con las que nosotros interactuamos y pensamos que son saludables, pero no lo son”, detalló el Dr. Juan Rivera, médico internista, invitado al programa ‘Despierta América’ de Univision.

Azúcar invisible: estos alimentos la tienen muy bien escondida

Descubre qué productos (dulces y salados) son los que más llevan azúcar invisible en sus ingredientes y cuál es la clave para reconocerlos.

Yogur

“Muchos creen que es saludable y que tiene proteína. Cuando dice que tiene fruta, a menudo tiene muy poca fruta, pero sí puede tener mucha azúcar. Cuando miro uno y dice que tiene más de 15 o 20 gramos de carbohidratos no me lo como. Si usted se da cuenta esos son los que tienen sabor a vainilla, strawberry, melocotón. Puedes optar por un yogur griego y añadirle la fruta”, indicó el especialista.

Granola

Este alimento tiene muchísima azúcar añadida. De hecho, “otro error es ponerla al yogur. Hay que tener mucho cuidado con las barritas de frutos secos”.

Kétchup

“Los condimentos como el BBQ son un engaño total, porque tienen azúcar por montones. El jarabe de maíz de alta fructuosa se lo añaden y por eso hay que ver las etiquetas y debe estar fuera de nuestra dieta; sin embargo, en Estados Unidos es muy común”.

Cereales y avena instantánea

Sí tiene mucha fibra cuando está hecha en casa, pero cuando es instantánea tiene mucha azúcar. Aparte los cereales también tienen sodio.

Aderezo de ensaladas

Tienen mucha azúcar añadida y mucho sodio y si se lo agregas a tu ensalada favorita, le quitas todo lo saludable.

Por qué cuidar tu consumo de azúcar

Una dieta rica en azúcares refinados sólo contribuye a incrementar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, sobrepeso y obesidad (en particular, en los niños), hipertensión, diabetes, problemas bucodentales e incluso cáncer.

“Así que ojo con esto porque te aumenta el riesgo de diabetes, prediabetes, enfermedades del corazón y otras complicaciones. Nosotros los hispanos tenemos que controlar el azúcar en sangre”, agregó el Dr. Juan.

