Puede sonar extraño, pero un simple snack podría ayudarte a vivir más tiempo. La clave estaría en los telómeros, esas “cubiertas” ubicadas en los extremos de los cromosomas, las cuales se van acortando con la edad. Este proceso está relacionado con enfermedades como cáncer, diabetes tipo 2 y problemas cardíacos.

La buena noticia es que la alimentación puede influir en la salud de los telómeros. Un nuevo estudio identificó un alimento capaz de protegerlos y retrasar el envejecimiento natural del organismo. Curiosamente, otro producto muy popular hecho a base del mismo alimento no mostró los mismos beneficios.

La investigación fue publicada en la revista Antioxidants por un grupo de científicos en España. Los investigadores analizaron el impacto del consumo diario de maní y mantequilla de maní en la longitud de los telómeros. Como los antioxidantes ayudan a frenar su deterioro, tenía sentido pensar que el maní (rico en vitamina E, niacina y polifenoles como el resveratrol) podría marcar la diferencia.

Los investigadores encontraron que quienes comieron 25 gramos de maní al día mostraron un aumento en la longitud de sus telómeros, mientras que quienes consumieron mantequilla de maní no tuvieron los mismos beneficios. (Foto referencial: Freepik)

Para comprobarlo, se dividió a 58 participantes en tres grupos: uno consumió 25 gramos de maní tostado con piel al día, otro 32 gramos de mantequilla de maní y un tercero una mantequilla de control hecha con aceite de maní. Durante el ensayo, se les pidió evitar otros alimentos antioxidantes como uvas, vino, chocolate oscuro y frutos secos.

Luego de tres meses, los resultados fueron claros: quienes comieron maní mostraron un aumento significativo en la longitud de sus telómeros y ninguno presentó un acortamiento acelerado. En cambio, los consumidores de mantequilla de maní no obtuvieron beneficios: sus telómeros no crecieron y un 22% sí presentó un deterioro más rápido.

Los investigadores creen que la diferencia se debe a que el maní entero, a diferencia de la mantequilla procesada, favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta en la microbiota intestinal, lo que también se relacionó con niveles más bajos de cortisol y de marcadores de depresión.

Según los expertos, el maní entero aporta compuestos que favorecen la salud intestinal y reducen la inflamación, efectos que se pierden en los productos procesados. (Foto referencial: iStock) / everydayplus

“Estos hallazgos resaltan la importancia de los alimentos integrales frente a las alternativas procesadas para promover la salud celular”, señalaron los autores.

A pesar de los resultados positivos, el equipo advierte que se trata de un estudio pequeño y de corta duración, por lo que se necesita más investigación.

Además, más de seis millones de estadounidenses con alergia al maní no pueden beneficiarse de este hallazgo.

Aunque los resultados son prometedores, los científicos advierten que se necesitan estudios más amplios y a largo plazo para confirmarlos. (Foto referencial: Freepik)

Aun así, la conclusión es clara: elegir alimentos en su forma más natural, como el maní tostado con piel, podría ayudar a proteger la salud celular y, con ello, alargar la vida.

Propiedades del maní

Es una excelente fuente de proteínas vegetales y grasas saludables, que son buenas para el corazón. También contiene fibra, vitaminas (como la E y B3) y minerales (como el magnesio y el zinc).

Gracias a su fibra y proteína, el maní te hace sentir lleno, lo cual es útil si buscas controlar tu peso.

A pesar de sus beneficios, el maní es alto en calorías, por lo que la moderación es clave.

La cantidad recomendada al día es de un puñado, o aproximadamente 30 gramos.

Es importante comer maní sin sal ni azúcar añadida. Así, obtendrás todos sus beneficios sin los efectos negativos.

