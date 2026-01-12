Mollie Finlon, una mujer que viaja con frecuencia en cruceros, asegura que un gesto muy sencillo al momento de reservar puede ayudar a los pasajeros a conseguir una mejor cabina. Gracias al trabajo de su esposo como ingeniero marítimo, ella puede navegar pagando poco o nada, ya que su empleo cubre comida, alojamiento y otros gastos mientras están a bordo, contó a la agencia Jam Press. Además, Finlon trabaja varios meses al año como presentadora invitada en cruceros de lujo, lo que le ha permitido acumular mucha experiencia sobre cómo mejorar la experiencia de los viajeros.

Según explica la oriunda de Seattle, uno de los aspectos clave para disfrutar más de un crucero es saber cuándo y cómo hacer la reserva.

Su principal consejo es reservar el próximo viaje mientras uno todavía está a bordo del crucero actual. “Si reservas a bordo con un consultor de futuros cruceros, [él o ella] puede darte muy buena información y mejores cabinas”, afirmó según el medio Fox News.

Mollie Finlon comparte su experiencia tras años viviendo y trabajando en barcos de lujo. (Foto referencial: Freepik)

Asimismo, recomienda hablar directamente con un consultor de cruceros y no limitarse solo a hacer la reserva por internet. También sugiere investigar bien cada compañía antes de elegir, ya que los servicios, la distribución del barco y las experiencias a bordo pueden ser muy distintos entre una línea y otra.

“Cada línea de cruceros es diferente, así que ver videos en YouTube, leer artículos y revisar redes sociales son las mejores formas de ver qué se adapta al gusto de cada persona”, explicó.

Según ella, muchas personas reservan sin entender bien qué ofrece realmente la compañía o qué está incluido en el precio.

La experta recomienda hablar directamente con consultores y estudiar bien cada línea de cruceros antes de reservar. (Foto referencial: Pixabay)

Su visión está marcada por una vida muy ligada al mar y a los viajes, aunque reconoce que no todo es sencillo.

“Cuando mi esposo o yo trabajamos, no hay días libres: es un trabajo de todos los días mientras estamos a bordo”, señaló.

Aun así, valora la experiencia pues ha trabajado en cruceros desde 2011, ha visitado más de 100 países y resume su estilo de vida así: “Cada día estás en un lugar nuevo o tienes un nuevo destino por explorar. Siempre hay algo que hacer y conoces gente de todo el mundo”.

Según Finlon, muchos pasajeros eligen sin conocer realmente qué incluye su viaje. (Foto referencial: Pixabay)

Cómo evitar estafas al comprar pasajes para cruceros o reservar vacaciones

Para comprar cruceros y vacaciones en EE. UU. de forma segura, lo más recomendable es reservar directamente en los sitios web oficiales de las grandes navieras (como Royal Caribbean o Carnival) o utilizar plataformas de viajes con reputación mundial como Expedia, Priceline o Costco Travel. Estas empresas ofrecen garantías de pago y protección al consumidor que no encontrarás en sitios desconocidos.

Para evitar estafas, desconfía siempre de ofertas “gratuitas” recibidas por llamadas telefónicas o mensajes y nunca pagues mediante transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas. Utiliza siempre tarjetas de crédito para tener protección legal y asegúrate de que la agencia tenga un número de registro como vendedor de viajes (Seller of Travel) visible en su sitio web.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí