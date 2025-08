El colesterol alto es un mal qué afectaría considerablemente tu organismo si no mantienes un control. Si bien existen medicamentos o tratamientos para ello, también puedes optar por algo natural . En este caso, la fresa es una opción ideal para contrarrestarlo. ¿Cómo esta poderosa fruta lograría ello? Presta atención a esta nota porque te brindaré los detalles, basándome en estudios científicos.

Antes de revelarte la importancia de esta fruta, te revelaré información sobre el colesterol. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos indica que se trata de una sustancia cerosa parecida a la grasa que el cuerpo necesita para gozar de buena salud, pero en cantidades adecuadas.

Para que el colesterol sea transportado a la sangre, necesita de las lipoproteínas, unas partículas pequeñas y redondas formadas por lípidos y proteínas. Estas se dividen en dos: lipoproteína de baja densidad (LDL) o llamada colesterol “malo”, y lipoproteína de alta densidad (HDL) o llamada colesterol “bueno”.

En esta ocasión nos enfocaremos en los niveles altos de colesterol LDL, la causante de ataques al corazón, un accidente cerebrovascular y otros problemas de salud. Para evitarlo, las fresas se presentan como opciones ideales.

La fresa tiene una serie de fitonutrientes, tales como fenólicos, polifenoles y vitaminas. (Crédito: Freepik)

¿Qué nutrientes contiene la fresa?

Si tan solo comes una cantidad de 150 gramos de fresas, estos son los nutrientes que conseguirías para el beneficio de tu organismo:

Energía: 57 kcal

Proteínas: 1,0 g

Lípidos totales: 0,7 g

Hidratos de carbono: 10,0 g

Fibra: 3,1 g

Agua: 128 g

Calcio: 35,6 mg

Hierro: 1,1 mg

Yodo: 11,4 mg

Magnesio: 17,1 mg

Zinc: 0,1 mg

Potasio: 271 mg

Distintos estudios concluyeron que la fresa reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. (Crédito: Freepik)

¿Cómo la fresa disminuye los niveles de colesterol alto?

Esta fruta aporta múltiples beneficios al organismo debido a su elevado contenido en vitamina C y antocianinas. Según un artículo publicado por The Journal of Nutritional Biochemistry , se realizó un estudio a personas sanas que debían consumir diariamente 500 gramos de fresas durante 1 mes.

Los resultados fueron sorprendentes, pues estas personas presentaron una mejora en el perfil lipídico, ya que se observó una disminución significativa del colesterol total, colesterol LDL y de triglicéridos, pero no se observó ninguna diferencia en las concentraciones de colesterol HDL.

Otros estudios habían considerado que el consumo de alimentos ricos en antocianinas, tales como las fresas, son capaces de reducir el riesgo de infarto agudo de miocardio en mujeres jóvenes y previene el desarrollo de hipertensión arterial.

Por otra parte, distintos investigadores de la Universidad de California concluyeron el mismo punto, pero añadieron que reducen la inflamación. Eso quiere decir que una persona tendrá una mejor salud cardíaca y un buen control de los factores de riesgo cardiovascular.

