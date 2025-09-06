El mes de septiembre trae consigo uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: la luna de la cosecha acompañada por un eclipse lunar total. Este evento promete teñir de rojo el satélite natural de la Tierra y atraer la mirada de miles de aficionados a la astronomía. Sin embargo, la duración y la visibilidad variarán dependiendo de la ubicación geográfica.

A lo largo de la historia, las lunas llenas de septiembre han tenido un simbolismo especial. Bautizada como “luna de la cosecha” por los agricultores, este plenilunio servía para aprovechar su intensa luz en la recolección de maíz y otros cultivos. Hoy, además de su valor cultural, será protagonista de un espectáculo único que coincide con el cambio de estación.

El eclipse total de luna del 7 al 8 de septiembre será uno de los más largos de la década, con fases claramente definidas y un tono rojizo que marcará el momento cumbre. Aunque en España no podrá apreciarse en su totalidad, los observadores aún tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos minutos de este fenómeno cósmico en determinadas ciudades.

Conoce cuánto dura el Eclipse Lunar Total en España. Descubre todos los detalles. (Foto: NASA)

¿Cuánto dura el eclipse lunar total del 7-8 de septiembre?

El eclipse lunar total tendrá su momento máximo entre las 19:31 y las 20:53 (hora peninsular), alcanzando una duración de 82 minutos de fase total. El proceso completo, incluyendo la penumbra y el desvanecimiento del color rojizo, se extenderá hasta las 21:43, lo que convierte a este evento en uno de los más largos de los últimos años.

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar en España?

La visibilidad en España será limitada debido a que la luna saldrá más tarde del horizonte. En Madrid, por ejemplo, aparecerá a las 20:34, lo que permitirá observar apenas 18 minutos del eclipse en su fase total. En Barcelona, Alicante y otras ciudades del Mediterráneo, el espectáculo será más prolongado, mientras que en Cáceres o Galicia occidental apenas se percibirá. En Canarias, la luna ya habrá perdido su tonalidad rojiza cuando aparezca en el cielo.