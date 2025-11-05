Una de las lunas llenas más intensas del año está por llegar. Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la superluna del Castor brillará en el signo de Tauro, alcanzando su punto máximo a las 8:19 a. m. (hora del Este), cuando se ubique en los 13°22 del signo del toro.

Tauro, representado por el sagrado toro y regido por Venus, está profundamente conectado con la belleza, los deseos, los bienes materiales y la sensación de seguridad. Por eso, esta luna invita a reflexionar sobre lo que realmente nos hace sentir estables, valiosos y plenos, tanto en lo material como en lo emocional.

“La energía de Tauro está vinculada con el control y la posesión”, explicó la autora y lectora de tarot Kerry Ward en conversación con el New York Post. “Para cada elemento, saca una carta que revele la fuente más importante de seguridad que debes proteger y conservar en este momento.”

La superluna del Castor alcanzará su punto máximo este miércoles 5 de noviembre de 2025, iluminando el signo de Tauro. (Foto referencial: Pixabay)

Ward utilizó su baraja “Light In The Dark Tarot & Oracle Deck” para ofrecer una lectura especial durante esta superluna.

A continuación, sus mensajes para los cuatro elementos del zodiaco: fuego, tierra, aire y agua:

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) – Rey de Espadas: “El Rey de Espadas puede interpretarse como ‘propiedad intelectual’, así que debes proteger tus ideas, pensamientos, opiniones y estrategias” , dijo Ward. Ella recomienda a los signos de fuego mantener reserva sobre sus proyectos e inspiraciones. “¡Hay poder en el arte de la sorpresa! Algunas personas disfrutan arruinar las ideas nuevas antes de que estén listas. Dale a tus pensamientos privacidad y tiempo para fortalecerse antes de compartirlos con el mundo.”

, dijo Ward. Ella recomienda a los signos de fuego mantener reserva sobre sus proyectos e inspiraciones. Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) – Ocho de Oros: Ward asegura que “El Ocho de Oros siempre es una caricia tranquilizadora del universo, animándote a continuar, persistir y seguir adelante con lo que estás haciendo, incluso si resulta cansado o frustrante”. Según la astróloga, los signos de tierra están más cerca de un avance importante de lo que creen: “tu esfuerzo vale la pena, no abandones ni disperses tu energía buscando algo más placentero”.

A través de su baraja “Light In The Dark Tarot & Oracle Deck”, Ward ofreció una lectura especial con mensajes para los signos de fuego, tierra, aire y agua. (Foto referencial: Freepik)

Cada grupo zodiacal recibirá una guía distinta para proteger su energía y fortalecer su bienestar durante esta poderosa luna. (Foto referencial: Freepik)

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) – La Torre: “La Torre trae un mensaje inusual en esta Luna Llena: elimina tus anclas más queridas. Suelta y rompe los lazos que te mantienen atado” , aconsejó Ward. Explica que esas conexiones están debilitándose y a punto de romperse por sí solas. “Da un paso al frente y busca vínculos más sólidos. En el fondo lo sabes, lo has sentido venir. Esta Luna Llena es el momento perfecto para alinearte con algo o alguien más confiable” , agrega.

, aconsejó Ward. Explica que esas conexiones están debilitándose y a punto de romperse por sí solas. , agrega. Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) – El Emperador: Ward invita a estos signos a retomar el control de su vida. “El Emperador quiere que des un gran salto en esta Luna Llena y tomes el mando total de un aspecto importante relacionado con la salud, el dinero, el trabajo o el hogar… o una combinación de ellos”, explicó. Añadió que muchos permitieron que otros tomen decisiones por ellos. “Has estado a la deriva demasiado tiempo. Nadie te conoce tan bien como tú mismo. Recupera el control y da pasos firmes para dirigir tu propio camino”, agregó.

Cómo ver la Superluna del Castor

Para ver la Superluna del Castor, los expertos recomiendan buscar un lugar oscuro y sin contaminación lumínica, preferiblemente con un horizonte despejado.

No se necesita equipo especial para observarla, aunque unos prismáticos o un telescopio pequeño pueden ofrecer una vista más detallada. Además, se aconseja llevar abrigo, mantas y una silla para disfrutar cómodamente de la noche.

