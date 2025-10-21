La llegada del otoño y, con ella, la época en que los días se sienten más cortos, siempre trae consigo la misma pregunta: ¿Cuándo es el cambio de hora en México? Si bien en octubre y noviembre solíamos prepararnos para atrasar el reloj en todo el territorio nacional, la realidad ha cambiado desde 2022. Esto se debe a que ciertas zonas de la frontera norte mantienen el ajuste estacional para coordinarse con EE. UU.

El Horario de Verano fue eliminado por ley en la mayor parte de México, estableciendo un horario estándar fijo que se mantiene todo el año. Sin embargo, para no generar una disrupción en la dinámica económica y social con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, existe una excepción crucial: los municipios ubicados en la franja fronteriza.

Si vives en la zona de la frontera norte, debes saber que el ajuste de horario sigue vigente para ti. ¡Aquí te contamos la fecha y hora precisa para que no te tomen por sorpresa!

Durante el cambio de horario se deben ajustar los relojes: retrasar una hora (Foto: Diseñado por Freepik)

¿Cuándo termina el horario de verano en México 2025?

En la mayoría del territorio nacional, el horario de verano ya fue eliminado desde octubre de 2022, de modo que no habrá cambio de hora .

. Sin embargo, en 35 municipios de la frontera norte de México sí se aplica el cambio de horario estacional para sincronizar con Estados Unidos.

de México sí se aplica el cambio de horario estacional para sincronizar con Estados Unidos. En esas zonas fronterizas, el horario de verano terminará el domingo 2 de noviembre de 2025 , específicamente a las 02:00 horas.

, específicamente a las 02:00 horas. En ese momento, los relojes deberán retrasarse una hora para dar paso al horario estándar o de invierno.

En qué municipios donde aplica el cambio horario 2025

La clave para saber si debes hacer el ajuste es sencilla: solo los municipios de la franja fronteriza norte tienen la obligación de hacerlo.

El resto de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México y Jalisco, NO realiza ningún cambio. Sus relojes se mantienen fijos en el horario estándar que se adoptó en 2022.

Atrasar tu reloj en noviembre aplica únicamente en los siguientes estados y municipios fronterizos:

Estado Municipios que ajustan la hora (Atrás) Baja California Todos sus municipios Chihuahua Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides, Guerrero, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe. Coahuila Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Villa Unión, Zaragoza Nuevo León Anáhuac Tamaulipas Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Ciudad Mier, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso

¿Cuántas horas hay que retrasar el reloj?

Cuando ocurra el cambio en esas zonas fronterizas, el reloj se atrasará una hora (de las 02:00 a la 01:00) como parte del fin del horario de verano.

Los relojes pueden ajustarse de manera automática o de forma manual. (Foto: Pexels)

¿Por qué solo algunos municipios hacen el cambio?

La razón es que México eliminó el horario de verano a nivel nacional en 2022 para reducir confusiones y efectos negativos. Pero por motivos prácticos y comerciales, especialmente con Estados Unidos, las zonas fronterizas mantienen el ajuste estacional para sincronizar horarios.

¿Qué debes hacer si estás en un municipio con cambio?

Anota la fecha: domingo 2 de noviembre de 2025 a las 02:00 a.m.

Retrasa tu reloj una hora en ese momento.

Verifica que tus dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, relojes inteligentes) ajusten el horario automático correctamente.

Si estás fuera de las zonas fronterizas, no necesitas hacer ningún ajuste.

Consejos rápidos para no confundirte

Activa la hora automática: la mayoría de teléfonos y computadoras se actualizan solos. Verifica “Fecha y hora automáticas” el sábado por la noche. Ajusta manualmente relojes de pared, microondas y el del auto.

Confirma itinerarios: aerolíneas, autobuses y apps muestran hora local. Revisa salidas del domingo y del lunes; un recordatorio mal configurado puede jugarte una mala pasada.

Trabajo y escuela: si laboras en turno nocturno en zona fronteriza, pregunta a tu empleador cómo se cuenta la hora adicional. Revisa misas, partidos y eventos dominicales.

Salud y descanso: si eres sensible a los cambios, adelanta la rutina de sueño 10–15 minutos en días previos y aprovecha la luz de la mañana para reajustar tu reloj biológico.

Vida en la frontera: si vives en una ciudad que no cambia pero cruzas a una que sí (o viceversa), crea recordatorios con zona horaria y confirma citas binacionales.