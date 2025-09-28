En Florida, el cambio de horario se vive cada año como una tradición que busca aprovechar mejor la luz natural. Con la llegada del horario de invierno, los relojes se atrasan una hora, lo que permite disfrutar de amaneceres más luminosos y de tardes ideales para explorar la vibrante vida del estado bajo un sol cálido y acogedor. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida 2025 y a qué hora se debe ajustar el reloj?

El cambio de horario en Florida en 2025 mantiene el esquema nacional: el horario de verano finaliza el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m. ET. En ese sentido, los relojes deben atrasarse una hora y regresar al horario estándar, lo que adelanta el amanecer y oscurece más temprano por la tarde.

Este ciclo se complementa con el inicio del horario de verano que ocurrió el 9 de marzo de 2025 a las 2:00 a.m. ET, cuando los relojes se adelantaron una hora para aprovechar más luz en las tardes durante primavera y verano.

Final del horario de verano 2025 en Florida : domingo 2 de noviembre, 2:00 a.m. ET → 1:00 a.m. ET

: domingo 2 de noviembre, 2:00 a.m. ET → 1:00 a.m. ET Inicio 2025 ya realizado : domingo 9 de marzo, 2:00 a.m. ET → 3:00 a.m. ET

: domingo 9 de marzo, 2:00 a.m. ET → 3:00 a.m. ET Efecto principal : más luz por la mañana, menos por la tarde tras el “fall back”.

: más luz por la mañana, menos por la tarde tras el “fall back”. Vigencia legal : cambios bianuales continúan hasta acción del Congreso federal.

: cambios bianuales continúan hasta acción del Congreso federal. Confirmación local: WKMG ClickOrlando y The News-Press reafirman fecha y hora del ajuste.

Todos los residentes del estado de Florida deben atrasar 1 hora de su reloj cuando marquen las 2:00 a.m. ET del 2 de noviembre de 2025. Foto de stevecoleimages para iStock y Getty Images / stevecoleimages

En la práctica, la recomendación es realizar el ajuste antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones, especialmente en citas, vuelos y turnos laborales del domingo y lunes posteriores. Tras “fall back”, se observa más luz en las mañanas y menos en las tardes, un efecto notorio que impacta rutinas escolares, comercio y actividades al aire libre durante la semana siguiente.

Esta transición también se aplica en ambas zonas horarias de Florida (Este y Central), respetando la hora local de cada región al momento del ajuste oficial de las 2:00 a.m.

¿Qué ciudades de Florida cambian la hora el domingo 2 de noviembre de 2025?

Área Este (Eastern Time) : Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee, Fort Lauderdale, West Palm Beach y la gran mayoría de ciudades del estado; todas atrasan 1 hora a las 2:00 a.m. locales el 2 de noviembre de 2025.

: Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee, Fort Lauderdale, West Palm Beach y la gran mayoría de ciudades del estado; todas atrasan 1 hora a las 2:00 a.m. locales el 2 de noviembre de 2025. Panhandle en hora Central (Central Time): Pensacola, Panama City, Destin, Fort Walton Beach y otras del tramo occidental; también atrasan 1 hora a las 2:00 a.m. locales, en sincronía con el fin del DST.

¿Por qué Florida sigue cambiando la hora en 2025 pese al Sunshine Protection Act y qué dice la ley?

Aunque Florida aprobó en 2018 una ley para permitir el horario de verano permanente, su implementación requiere autorización federal y no se ha materializado a la fecha, por lo que el estado continúa sincronizado con el calendario nacional de cambios de hora. La discusión sigue activa a través de propuestas como el Sunshine Protection Act, pero mientras no exista una modificación federal, el ajuste bianual permanece vigente en todo el estado. Esto garantiza uniformidad con el resto del país que sí observa el horario de verano y su finalización en otoño.

Medios locales de Florida han reiterado la fecha y hora exactas del ajuste de otoño: el final del horario de verano está programado para el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., cuando los relojes se retrasan una hora en todo el estado, siguiendo las reglas federales vigentes, tal como señalan WKMG ClickOrlando y The News-Press en Florida.

Estos recordatorios editoriales enfatizan que la normativa federal rige sobre cualquier aspiración estatal de mantener horario de verano permanente hasta que el Congreso disponga lo contrario. Por ello, en 2025 se mantiene el patrón de “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre sin cambios.

¿Cómo ajustar los dispositivos de forma automática?

Para que los dispositivos se ajusten automáticamente al cambio de hora en Florida, basta con activar la configuración de fecha y hora automática y mantener conexión a internet o red móvil; así, teléfonos y computadoras actualizan solos a las 2:00 a.m. ET en la fecha oficial del cambio.

Android: Configuración > Sistema > Fecha y hora > activar “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática” ; con esto el teléfono toma la hora del operador o de la red y aplica el cambio de horario sin intervención manual.

; con esto el teléfono toma la hora del operador o de la red y aplica el cambio de horario sin intervención manual. iPhone: Ajustes > General > Fecha y hora > activar “Ajuste automático” ; asegúrese de que “Ubicación” esté activa para que el sistema determine la zona horaria correcta y haga el cambio a la hora programada.

; asegúrese de que “Ubicación” esté activa para que el sistema determine la zona horaria correcta y haga el cambio a la hora programada. Windows: Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora > activar “Establecer hora automáticamente” y “Ajustar al horario de verano automáticamente” ; mantener sincronización de hora con los servidores de Microsoft o NTP.

; mantener sincronización de hora con los servidores de Microsoft o NTP. macOS: Configuración del Sistema > General > Fecha y hora > activar “Establecer fecha y hora automáticamente” y “Establecer zona horaria automáticamente usando tu ubicación”; requiere Wi‑Fi/red para confirmar zona horaria y aplicar DST.

