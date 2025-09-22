A pesar de que el calor de los últimos días no lo parezca, el otoño ya está aquí y con él se acerca el final del horario de verano en gran parte de Estados Unidos. El cambio anual de hora, un evento que a menudo genera confusión, está programado para el domingo 2 de noviembre de 2025. En ese día, los relojes se retrasarán una hora a las 2 a.m., lo que nos brindará una hora extra de sueño, un pequeño consuelo antes de la llegada del invierno.

La práctica del horario de verano tiene una historia que se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando fue implementada por primera vez por Alemania y Austria en 1916 para conservar recursos. Estados Unidos adoptó la medida en 1918, y aunque fue derogada poco después, se reinstauró durante la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1966 que la Ley de Hora Uniforme la convirtió en un requisito legal. Es importante notar que el término correcto es “daylight saving time” en singular, aunque es común escucharlo en plural.

Hoy en día, no todos los estados de EE. UU. observan el horario de verano. Hawái y la mayor parte de Arizona, junto con territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, están exentos de este cambio. A pesar de esto, muchos estados, incluido Texas, han intentado hacer que el horario de verano sea permanente durante todo el año. Sin embargo, para que proyectos de ley como el “Texas Time” sean efectivos, el Congreso debe cambiar la ley federal, una medida que ha sido propuesta en varias ocasiones.

El esfuerzo más reciente a nivel federal se dio con la Ley de Protección Solar, que busca poner fin a los cambios de reloj bianuales de forma permanente. Aunque la ley se aprobó en el Senado en 2022, no logró avanzar en la Cámara de Representantes. Anteriormente, en 1974, Estados Unidos intentó hacer permanente el horario de verano, pero la medida fue impopular y se revirtió menos de un año después, demostrando la complejidad de un cambio que afecta la vida diaria de millones.

Con la llegada del equinoccio de otoño el 22 de septiembre, el cambio de hora de noviembre es el siguiente hito estacional para muchos. A pesar de los debates y las propuestas para hacer permanente el horario de verano, el patrón de “adelantar en primavera, retroceder en otoño” se mantiene. La decisión final sobre si el horario de verano será permanente está en manos del Congreso, y hasta que eso ocurra, el ritual de ajustar los relojes seguirá siendo parte de la vida de la mayoría de los estadounidenses.

En Texas, el horario de verano comenzó el domingo 9 de marzo de 2025. (Foto: Open AI)

Horario de verano 2025 en Texas

El horario de verano comienza el domingo 9 de marzo de 2025 .

. A las 2:00 a.m. , los relojes deberán adelantarse una hora (pasando de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m.).

, los relojes deberán (pasando de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m.). Este ajuste significa que durante la primavera y verano habrá más luz en la tarde y menos en la mañana

Fin del horario de verano 2025 en Texas

El horario de verano termina el domingo 2 de noviembre de 2025 .

. A las 2:00 a.m. , los relojes se deben atrasar una hora (pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.).

, los relojes se deben (pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.). Este cambio marca el regreso al horario estándar, con más luz en la mañana y menos en la tarde.

Evento Fecha Hora Ajuste Inicio horario de verano 9 de marzo de 2025 2:00 a.m. Adelantar 1 hora Fin del horario de verano 2 de noviembre de 2025 2:00 a.m. Atrasar 1 hora

¿Qué más debo saber sobre el cambio de hora en Texas 2025?

El ajuste es el mismo para casi todo Texas, con la excepción de algunas zonas del extremo oeste (El Paso), donde también se efectúa a la misma hora local.

Actualmente, el cambio de hora sigue vigente en Texas: cualquier iniciativa para abolirlo o hacer el horario de verano permanente todavía no ha entrado en vigor, ya que depende de la aprobación federal.