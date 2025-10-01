Los accidentes durante la primera infancia ocurren de un momento a otro y la gran mayoría se da dentro del entorno doméstico, siendo las caídas y golpes los más frecuentes. Durante los primeros años de vida, muchos padres optan por estar detrás de los niños o mantenerlos solo dentro de su habitación para supervisar cada uno de sus movimientos, limitando también el que puedan explorar y seguir desarrollando habilidades. Es aquí donde resulta importante conocer cómo hacer de tu casa un lugar más seguro para tu bebé. Aquí te dejo los consejos y guía de una experta.

Cuando un bebé empieza a descubrir el mundo que lo rodea, cada espacio del hogar se transforma en una aventura. Lo que para un adulto parece inofensivo, para un niño pequeño puede convertirse en un riesgo. Por ello, es importante adaptar los espacios con medidas preventivas y mantener una supervisión cercana para proteger su seguridad.

Para que los padres y cuidadores tengan tranquilidad, pueden realizarse ajustes sencillos en los espacios y rutinas de la familia. La obstetra y educadora posnatal Nícida Ferreyros comenta que una forma práctica de hacer la casa más segura es observar desde la perspectiva del bebé, ya que pasarán varios años hasta que desarrolle su conciencia del peligro. “Al ponernos a su altura —agachándonos o gateando como lo harían ellos— es más fácil identificar lo que puede atraer su atención”, señala.

Los accidentes durante la primera infancia ocurren dentro del entorno doméstico. (Foto: Freepik)

Consejos para hacer más seguro tu hogar con niños pequeños

La curiosidad es parte natural del desarrollo del bebé y no es bueno frenarla, por lo que un entorno seguro será beneficioso para que explore. Es aquí donde hay que tomar ciertas medidas:

Muebles y espacios:

Enchufes y cables: Coloca tapones de seguridad en los tomacorrientes y mantén los cables fuera del alcance y de la vista.

Muebles: Revisa la estabilidad de los muebles, asegúralos hacia la pared y usa protectores de plástico o acolchados en sus esquinas y bordes duros para evitar golpes.

Cuna: Evita peluches grandes, almohadas o elementos sueltos que puedan obstruir la respiración, verifica que los barrotes estén firmes y el colchón encaje correctamente. Si el bebé ya es más grande, usa barandas laterales para evitar caídas

Coloca tapones de seguridad en los tomacorrientes y mantén los cables fuera del alcance y de la vista. (Foto: Freepik) / Iakov Filimonov

Objetos y zonas de riesgo:

Cada hogar tiene sus particularidades, pero hay riesgos comunes que fácilmente pueden evitarse. Nícida Ferreyros, junto a Babysec, comparte estos consejos:

Productos de limpieza y medicinas: Guárdalos siempre en repisas altas o con cintillo de seguridad. Bolsas de plástico: Manténlas fuera de su vista y alcance, ya que representan un riesgo de asfixia. Escaleras, ventanas y puertas: Instala rejas de seguridad, mallas o topes para reducir el riesgo de caídas y evita muebles cerca de las ventanas que puedan servir de apoyo para trepar. Pisos: Revísalos de forma constante y observa si hay objetos pequeños como: monedas, botones o alfileres, que puedan ser peligrosos si un niño los ingiere. Tapetes antideslizantes: Úsalos en zonas como el baño o la sala para evitar resbalones. Evita estos ambientes: Espacios como la cocina, el baño o la terraza deben ser visitados solo con la compañía de un adulto porque concentran los mayores riesgos dentro del hogar.

