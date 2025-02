¿Alguna vez te pusiste a pensar que si durante la infancia no se mantiene una buena salud bucal no se podrá asegurar una sonrisa sana en el futuro?. Si tienes hijos, sobrinos o primos pequeños y notas que consumen abundantes dulces y no tienen una correcta higiene, hoy te explico, de la mano de un dentista, por qué debes fomentar el cuidado de los dientes de leche, aunque estos terminen cayéndose.

Aunque son temporales, no se debe descuidar la higiene dental de los niños, porque esto aumenta las probabilidades de caries y otros problemas. “Por lo general, los dientes de leche de un niño (primeros dientes) comienzan a aflojarse y a caerse aproximadamente a los 6 años (…) permanecen en su lugar hasta que los dientes permanentes los empujan. Si un niño pierde un diente de leche antes de tiempo por una caries dentaria o un accidente, un diente permanente podría ocupar el espacio vacío. Esto puede amontonar los dientes permanentes y hacer que se tuerzan”, explican desde Mayo Clinic.

Es por esto que resulta importante practicar buenos hábitos de higiene bucal tan pronto como salga el primer diente de leche de tu hijo. Aquí resulta vital cepillar por lo menos dos veces al día, así como seguir una dieta saludable y limitar los alimentos y las bebidas con azúcar, y es que, con el cuidado adecuado, puedes ayudar a que los dientes permanentes duren toda la vida.

Recuérdale a tu hijo que se cepille los dientes por lo menos dos veces al día. Supervisa y ofrece ayuda según sea necesario. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Cómo cuidar los dientes de leche

“Es muy importante cuidar la sonrisa de nuestros pequeños desde sus primeros años. Los dientes de leche son fundamentales para su desarrollo, y aunque parezcan temporales, su cuidado afecta en la dentadura permanente”, explicó la Dra. Karen Romero, cirujano dentista y Medical Science Liaison Latam de Dentaid.

La especialista refuerza la importancia de los hábitos saludables desde temprana edad ya que ayudan a prevenir caries y problemas dentales en el futuro. Además, “el cepillado adecuado, el uso de herramientas de limpieza entre los dientes, como hilo dental, cepillos interproximales, etc. y las visitas regulares al odontopediatra no solo protegen la salud bucal, sino que también crean una rutina positiva que acompañará a los niños durante toda su vida”.

Con el cuidado adecuado, puedes ayudar a que los dientes permanentes de tu hijo duren toda la vida. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

Mitos sobre los dientes de leche

Los dientes de leche no deben cepillarse ¡Falso!: Los padres y/o cuidadores deben estar atentos a la aparición de los primeros dientes primarios de sus niños, ya que deberán enseñarles a cepillarse muy cuidadosamente con un cepillo con filamentos suaves. De esta forma, se mantendrán los dientes sanos y fuertes. Los dientes de leche no requieren pasta con flúor ¡Falso!: Es importante incluir en la rutina de higiene bucal de nuestros niños una pasta con flúor de acuerdo a su edad. Esto ayuda a prevenir las caries y fortalecer el esmalte dental. Los dientes de leche nunca tienen caries ¡Falso!: Los dientes de leche sí pueden tener caries. Esta es una condición que puede causar dolor, infecciones e influir en el desarrollo de los dientes permanentes. Por ello, es fundamental tratar todas las caries a tiempo y prevenir complicaciones en el futuro. No es necesario acudir al odontopediatra cuando el niño tiene dientes de leche ¡Falso!: Es recomendable acudir con nuestros niños al especialista tan pronto como aparezcan los primeros dientes de leche, Incluso antes de que aparezcan en boca. Una revisión temprana permite detectar posibles anomalías en el desarrollo bucal, establecer hábitos de higiene adecuados y prevenir futuras complicaciones dentales. La alimentación no afecta los dientes de leche ¡Falso!: El consumo excesivo de azúcares y alimentos procesados puede causar caries y debilitar el esmalte dental de nuestros niños. Además, la falta de nutrientes esenciales puede afectar su desarrollo y resistencia. Por ello, es importante acudir al especialista, quien podrá recomendar una dieta equilibrada.

