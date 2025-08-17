Seguramente, eres una de las personas que acostumbra a desechar las cáscaras de cualquier fruta o verdura porque consideras que no tienen beneficio alguno. Este pensamiento erróneo suele tenerlo la mayoría y así están desaprovechando sus increíbles beneficios. Por suponer, si eres un amante del kiwi , te aconsejo que no deseches lo que envuelve este alimento.

Los expertos en salud recomiendan que se ingiera esta fruta debido a sus increíbles propiedades nutricionales, pero también aconsejan que su cáscara no termine directamente en la basura. Y es que esta costumbre es practicada por millones de personas.

Ahora, cuando sepas qué puntos positivos traerá esta capa natural del kiwi, pensarás dos veces en desecharla y no dudarás en incluirlas a tu dieta.

Las personas están acostumbradas a comer la pulpa verde del kiwi y desechan su cáscara. (Crédito: Freepik)

Por qué debes comer las cáscaras de kiwi

Como te indiqué anteriormente, la piel de esta fruta también contiene nutrientes esenciales. Según el portal Kiwi Atlántico, tiene altos niveles de vitamina C , un potente antioxidante, y de vitamina E.

Ambas vitaminas son capaces de tres cosas: cuidar mejor tu sistema inmunológico, eliminar los radicales y oxidantes generados en tu piel por la exposición al sol, y mejor la calidad de tu vista.

También se encargaría de promover el tránsito intestinal y tu organismo va a digerir mejor los alimentos que comes. Esto se debe por su alto contenido de fibra soluble e insoluble que actúa como prebiótico, alimentando las bacterias buenas de tu intestino y mejorando tu microbiota.

Lo ideal sería que no peles la fruta. Debes comerla con cáscara y así aprovecharás sus nutrientes. (Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT)

Cómo consumir la piel del kiwi

En realidad, puedes consumir esta fruta sin quitar la cáscara, pero ten en cuenta que deberás lavarlo adecuadamente para eliminar la presencia de impurezas o bacterias. Luego de ello, usa un paño limpio para frotar suavemente la piel del kiwi.