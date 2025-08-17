En esta nota, te revelaré por qué es importante que comas las cáscaras de kiwi. (Crédito: Freepik)
En esta nota, te revelaré por qué es importante que comas las cáscaras de kiwi. (Crédito: Freepik)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Seguramente, eres una de las personas que acostumbra a porque consideras que no tienen beneficio alguno. Este pensamiento erróneo suele tenerlo la mayoría y así están desaprovechando sus increíbles beneficios. Por suponer, , te aconsejo que no deseches lo que envuelve este alimento.

Los expertos en salud recomiendan que se ingiera esta fruta debido a sus increíbles propiedades nutricionales, pero también aconsejan que su cáscara no termine directamente en la basura. Y es que esta costumbre es practicada por millones de personas.

Ahora, cuando sepas qué puntos positivos traerá esta capa natural del kiwi, pensarás dos veces en desecharla y no dudarás en incluirlas a tu dieta.

Las personas están acostumbradas a comer la pulpa verde del kiwi y desechan su cáscara. (Crédito: Freepik)
Las personas están acostumbradas a comer la pulpa verde del kiwi y desechan su cáscara. (Crédito: Freepik)

Por qué debes comer las cáscaras de kiwi

Como te indiqué anteriormente, la piel de esta fruta también contiene nutrientes esenciales. Según el portal , tiene , un potente antioxidante, y de vitamina E.

Ambas vitaminas son capaces de tres cosas: cuidar mejor tu sistema inmunológico, eliminar los radicales y oxidantes generados en tu piel por la exposición al sol, y mejor la calidad de tu vista.

También se encargaría de promover el tránsito intestinal y tu organismo va a digerir mejor los alimentos que comes. Esto se debe por su alto contenido de fibra soluble e insoluble que actúa como prebiótico, alimentando las bacterias buenas de tu intestino y mejorando tu microbiota.

Lo ideal sería que no peles la fruta. Debes comerla con cáscara y así aprovecharás sus nutrientes. (Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT)
Lo ideal sería que no peles la fruta. Debes comerla con cáscara y así aprovecharás sus nutrientes. (Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT)

Cómo consumir la piel del kiwi

En realidad, puedes consumir esta fruta sin quitar la cáscara, pero ten en cuenta que deberás lavarlo adecuadamente para eliminar la presencia de impurezas o bacterias. Luego de ello, usa un paño limpio para frotar suavemente la piel del kiwi.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC