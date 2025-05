En un mercado tan competitivo como el de los supermercados en Estados Unidos, sobresalir no es tarea fácil. Sin embargo, Aldi ha logrado no solo destacar, sino también expandirse con paso firme y constante. Con una propuesta clara y sin complicaciones, la cadena alemana ha sabido ganarse el corazón de millones de consumidores. Su crecimiento no es casualidad, sino el resultado de una estrategia inteligente basada en eficiencia, precios bajos y ahora, también, conveniencia.

En los últimos meses, Aldi ha comenzado a incorporar una táctica que ya le ha rendido frutos a su competidor Trader Joe’s: el sistema de recogida en puntos estratégicos fuera de sus tiendas. Esta innovación responde a una necesidad creciente de los consumidores por mayor accesibilidad y ahorro de tiempo. En lugar de asumir los altos costos de logística asociados con el reparto a domicilio, Aldi opta por habilitar lugares de recogida que se adapten mejor a la vida diaria de sus clientes.

Aldi es una de las cadenas con los precios más bajos en Estados Unidos (Foto: AFP) ×

UN NUEVO MODELO DE RECOGIDA

Un ejemplo claro de esta estrategia se encuentra en Lexington, Kentucky. Allí, Aldi ha establecido un punto de recogida en el Kroger Field Orange Lot, un amplio estacionamiento vinculado a la Universidad de Kentucky. Este servicio se ofrece los lunes y jueves de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., los viernes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Está pensado especialmente para estudiantes y trabajadores que no pueden ir hasta una tienda física o pagar un servicio de delivery. Así, Aldi convierte un espacio común en una solución brillante

El funcionamiento es simple: el cliente hace su compra online, selecciona el lugar de recogida y pasa a retirar su pedido en el horario elegido. No hay colas, no hay prisas. Solo comodidad. Este sistema ha sido especialmente bien recibido por los más de 30,000 estudiantes universitarios de Lexington, quienes encuentran en esta modalidad un ahorro de tiempo y dinero. Si bien la idea fue inicialmente impulsada por Kroger, Aldi la ha replicado con rapidez en otras zonas clave de su crecimiento nacional.

La explanada de una tienda Aldi en Estados Unidos (Foto: AFP) ×

MÁS AHORRO, MÁS PRESENCIA

La apuesta de Aldi no se queda ahí. Su modelo de negocio ha sido reconocido como el más económico del país según Forbes, con productos hasta un 36% más baratos que los de otras cadenas. Gracias a esto, una familia promedio puede ahorrar más de US$1,800 al año haciendo sus compras en Aldi. En 2023, los clientes de la cadena se ahorraron colectivamente más de US$8,300 millones, y 19 millones de nuevos compradores se sumaron a esta ola de consumo consciente.

Mientras muchas cadenas ajustan precios o reducen personal para mantenerse competitivas, Aldi va en otra dirección: simplifica. Sus tiendas son más pequeñas, sus productos más seleccionados y su enfoque en marcas propias garantiza calidad sin inflación. Esa misma lógica se traslada ahora al modelo de recogida: menos pasos, menos intermediarios, más eficiencia. Una experiencia de compra rápida y efectiva, sin sacrificar calidad.

El impacto de esta estrategia va más allá del ahorro. Aldi está trabajando para mejorar la percepción de su experiencia de compra, un punto donde antes se le criticaba por su enfoque minimalista. Al sumar conveniencia y tecnología al bajo costo, está logrando cerrar esa brecha. El cliente ya no tiene que elegir entre precio o comodidad: ahora puede tener ambos en una sola marca.

