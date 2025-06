Conseguir la ciudadanía de Estados Unidos no solo es un trámite burocrático; para muchos, representa el anhelado paso hacia la integración plena en la sociedad norteamericana. Este cambio legal no solo confiere derechos políticos y la protección de la Constitución, sino que también otorga el ansiado pasaporte azul que abre puertas en el mundo. Pero detrás de este privilegio se esconde un proceso lleno de requisitos y detalles que, de no cumplirse, pueden transformar el sueño en una verdadera pesadilla administrativa.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es la entidad encargada de convertir la residencia permanente en ciudadanía. Este organismo regula cada etapa del proceso y exige cumplir con una lista de condiciones que van desde el tiempo de residencia y la presencia física en el país hasta el dominio del inglés y una conducta moral intachable. Todo ello, detallado en manuales y formularios que, a menudo, abruman a los solicitantes.

Unas oficinas del USCIS con personas esperando ser atendidas (Foto: AFP)

¿CUÁNTOS AÑOS DEBES RESIDIR EN EE. UU. ANTES DE SOLICITAR LA CIUDADANÍA?

Para quienes sueñan con obtener la ciudadanía, el primer paso es verificar si cumplen con los años de residencia. Según la guía oficial de USCIS, se requiere haber sido residente permanente legal por al menos cinco años continuos y mantener un domicilio principal en Estados Unidos. Pero existe una excepción: aquellos que están casados con ciudadanos estadounidenses pueden presentar la solicitud tras solo tres años de residencia, siempre y cuando demuestren la vigencia de su matrimonio y la convivencia.

No basta con contar el tiempo de residencia. USCIS exige que, dentro de los cinco años previos a la solicitud, el solicitante haya estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses. Este requisito busca asegurar que el vínculo con el país sea real y no simplemente legal. Además, se debe cumplir con el principio de residencia continua: ausencias prolongadas pueden echar por tierra años de espera.

Las ausencias de más de seis meses se consideran sospechosas y pueden interrumpir la residencia continua, mientras que las ausencias de más de un año, salvo permiso de reingreso previo, rompen automáticamente la elegibilidad. Estos detalles parecen menores, pero son capaces de complicar los sueños de quienes esperan dar el paso hacia la ciudadanía.

Personas llegan a una oficina en Miami del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Foto: AP)

EDAD MÍNIMA Y REQUISITOS PERSONALES

Otro requisito clave es la edad: se necesita tener al menos 18 años al presentar el formulario N-400. Este documento es el billete de entrada al proceso y debe completarse con la mayor precisión posible. Cualquier error o información falsa puede provocar la denegación inmediata del trámite y un futuro incierto para el solicitante.

El historial del solicitante también entra en juego: USCIS exige una conducta moral intachable durante todo el período de residencia. Se revisan antecedentes penales, historial fiscal y hasta el comportamiento familiar. Delitos graves, violencia doméstica o fraude migratorio pueden ser razones de inadmisibilidad, cerrando la puerta al sueño americano.

La evaluación incluye además una prueba de habilidades lingüísticas y conocimientos cívicos. El solicitante debe demostrar comprensión oral, lectura y escritura en inglés, además de superar un examen sobre historia, gobierno y valores fundamentales de Estados Unidos. Sin embargo, hay excepciones: los mayores de 50 años con 20 años de residencia, o los mayores de 55 años con 15 años de residencia, pueden rendir solo la prueba cívica y en su idioma nativo

Para ciertos grupos, como los miembros de las Fuerzas Armadas o refugiados y asilados, existen caminos especiales hacia la ciudadanía, a menudo con requisitos reducidos. En estos casos, parte del tiempo vivido en Estados Unidos antes de obtener la residencia puede contarse a favor del solicitante. Eso sí, cada caso es evaluado de manera individual y requiere documentación extra

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?

Todo comienza con la presentación del formulario N-400, ya sea en línea o en físico, acompañado de la Green Card, pruebas de residencia, documentos de viaje, y certificados de matrimonio si corresponde.

Después de eso, USCIS programa una entrevista presencial con el aspirante, donde se revisan todos los datos y se aplican los exámenes de idioma y civismo. Así, el camino hacia la ciudadanía estadounidense exige no solo paciencia y organización, sino también un compromiso real con el país y sus valores.

