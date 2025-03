Si eres de los que ya tiene una membresía de Costco, sabrás que no solo se trata de ahorrar en productos en cada una de tus compras. Sin embargo, ¿realmente estás aprovechando todas las ventajas que te ofrece la compañía? Es fácil caer en la rutina de solo adquirir los artículos más básicos, pero hay un mundo de beneficios que podrías estar dejando pasar y a los que deberías prestarle mucha atención. Por ello, en esta nota aprovecharé para contarte cómo sacar el máximo jugo posible —hasta la última gota— a tu afiliación, con algunos trucos que, seguro, no conocías.

Costco no es solo un lugar para comprar grandes cantidades de productos y así llenar tu refrigeradora para toda la semana. También tiene una gran cantidad de servicios y descuentos exclusivos que pueden hacer tu vida más fácil y, sobre todo, más económica, a sabiendas de que Estados Unidos está atravesando por una inflación que se refleja en el bolsillo de sus ciudadanos. En ese sentido, es importantísimo que conozcas cada truco y tip que te ayudará a seguir salvaguardando tu dinero.

La membresía de Costco te permite muchos beneficios, no solo en los descuentos que ves en la tienda (Foto: Freepik)

CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO TU MEMBRESÍA DE COSTCO

1. Compra en línea con Costco Direct

Si no has probado hacer tus compras a través de Costco Direct, ya estás tardando. Puedes encontrar grandes descuentos en artículos que usas a diario, como productos de limpieza o electrodomésticos. Lo que me encanta es que, en muchos casos, los descuentos son sorprendentes. Por ejemplo, algunos muebles de jardín o electrodomésticos tienen rebajas de hasta US$400, cantidad increíble y que te puede servir para otras cosas. Y lo mejor de todo es que, como miembro, puedes aprovechar ofertas en productos ya rebajados. Es una forma fácil de ahorrar sin tener que ir a la tienda física.

2. Aprovecha Costco Next

Aunque no compras directamente en el comercio, con Costco Next puedes acceder a descuentos exclusivos de marcas conocidas. Este servicio te permite adquirir artículos de terceros, pero a precios con los beneficios de ser miembro de Costco. Ya sea que busques equipo deportivo, ropa o productos para el cuidado de la piel, te sorprenderá lo que puedes encontrar a precios más bajos. Es como tener acceso a una tienda de descuentos, pero sin tener que preocuparte por precios inflados.

3. Ahorrar en medicinas con el Programa de Recetas Médicas

Un beneficio que mucha gente no sabe es que, como miembro de Costco, puedes ahorrar hasta un 80% en medicamentos. Si tomas un tratamiento regularmente, esto puede ser un ahorro significativo porque, seamos sinceros, las pastillas, cremas, jarabes y demás no son nada baratos. Además, puedes comparar el precio de diferentes farmacias y ver cuál es la mejor opción para ti. La diferencia en precios es bastante notable. Así que no dejes pasar esta oportunidad para cuidar de tu salud y de tu bolsillo al mismo tiempo.

4. Descuentos en gafas y lentes de contacto

¿Sabías que puedes obtener descuentos en lentes de contacto, gafas de sol y anteojos con receta, incluso si no tienes seguro de la vista? Es un beneficio increíble si necesitas renovar tus anteojos o si te gustaría probar lentes de contacto sin romper tu alcancía. Si tienes un seguro de vista, también puedes aprovechar las tarifas especiales que ofrece Costco Optical, lo cual hace que la compra sea aún más asequible.

5. Exámenes de audición gratuitos

Si bien el comercioes conocido por sus precios bajos en productos, también se preocupa por tu salud auditiva. ¿Sabías que puedes hacerte un examen de audición gratuito en Costco? Y no solo eso, también ofrecen consultas sin costo para los audífonos, y si los compras, algunos de ellos vienen con cobertura gratuita en caso de pérdida o daño. Además, los audífonos de la marca Kirkland Signature, que solo se venden en en la tienda, suelen ser mucho más baratos que otras marcas conocidas. Así que, si te preocupa tu sentido auditivo, necesitas ayuda con dispositivos auditivos, este es un servicio que realmente vale la pena aprovechar.

6. Seguro de auto y hogar con descuento

Si ya tienes seguro de auto o de hogar, ¿por qué no aprovechar el descuento que Costco te ofrece a través de su asociación con compañías de seguros? A menudo, los miembros pueden obtener tarifas más bajas, especialmente si agrupan varios vehículos o pólizas. Es una forma simple de ahorrar dinero en algo que ya necesitas. Yo lo he hecho y, sinceramente, la diferencia es notable. Además, puedes estar tranquilo de que el servicio sigue siendo de alta calidad.

7. Viajes más baratos con Costco Travel

Si eres de los que viajan con frecuencia, entonces definitivamente debes explorar las ofertas de Costco Travel. Este servicio te permite comparar precios de hoteles, vuelos, alquileres de autos y hasta paquetes vacacionales, todo con los beneficios de ser miembro. Aunque está disponible solo para residentes en EE. UU., es una forma estupenda de encontrar ofertas y ahorrar en tus próximas vacaciones. De hecho, algunas de las ofertas son tan buenas que puedes obtener paquetes de lujo a precios mucho más bajos de lo que imaginas.

8. Gasolina más barata

¿Te has fijado en el precio de la gasolina cuando vas a Costco? Por lo general, la gasolina allí cuesta alrededor de US$0.11 menos por galón que en otras estaciones de servicio. Puede no parecer mucho, pero si llenas el tanque con frecuencia, este ahorro se acumula. Y si vives cerca de una tienda, es una forma fácil de ahorrar cada vez que necesites cargar combustible. Es un pequeño truco que, con el tiempo, hace una gran diferencia en tu presupuesto.

9. Tarjetas de regalo con descuento

Una de las sorpresas más agradables son las tarjetas de regalo con descuento. Puedes encontrar tarjetas para todo tipo de tiendas y servicios, desde restaurantes hasta spas y tiendas en línea. Un ejemplo: una tarjeta de regalo de US$100 para Spafinder cuesta solo US$79.99 en Costco. Este tipo de ofertas son perfectas si tienes planes de regalar o si tú mismo eres un fanático de los descuentos en tiendas populares.

10. Gana recompensas con tu membresía

Si tienes una membresía Ejecutiva, puedes ganar hasta un 2% de reembolso en tus compras elegibles de la mencionada empresa. Esto se aplica a viajes, compras regulares e incluso gasolina. Y si tienes la tarjeta Costco Anywhere Visa, también obtienes reembolsos en efectivo en categorías como restaurantes, viajes, y compras generales en la cadena. Los beneficios se suman rápidamente y, en poco tiempo, tu membresía se paga sola.