En sus casi 250 años de fundación, Estados Unidos no ha tenido un idioma oficial. Si bien, el inglés es el idioma nacional de facto, lo cierto es que a nivel federal no ha obtenido un reconocimiento como tal, algo que el presidente Donald Trump no permitirá más, toda vez que tomó la decisión de declararlo lengua oficial. ¿Por qué decidió hacerlo justamente ahora? A continuación, la respuesta.

Antes te precisamos que de los 50 estados que posee EE.UU., 32 reconocen el inglés como su idioma oficial; y aunque el resto no lo oficializó, la mayor parte de habitantes se comunica mediante él, seguido del español. De acuerdo con un estudio publicado en 2022 por la Oficina del Censo, uno de cada cinco estadounidenses habla una lengua distinta al inglés en su hogar, aunque el número de los que hablaban solamente inglés había crecido mucho de 1980 a 2019, pasando de 187 millones a 241 millones.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa después de firmar una Orden Ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de febrero de 2025 (Foto: Jim Watson/AFP)

¿QUÉ IMPLICA DECLARAR EL INGLÉS COMO IDIOMA OFICIAL?

La orden ejecutiva que firmará Trump establece el inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos. ¿Qué implica? La eliminación de un mandato federal del año 2000, emitido durante la gestión de Bill Clinton, que ordenaba a las agencias e instituciones ofrecer asistencia en otros idiomas a la gente que tenía un dominio limitado del inglés, publicó la cadena CNBC.

A pesar de que cada dependencia tendrá la decisión final al respecto, es probable que las entidades que utilicen materiales inclusivos podrían perder el acceso a fondos y contratos federales, se lee en el sitio web Independent en español.

Por su parte, la Casa Blanca fue clara en señalar que la orden ejecutiva busca fomentar el aprendizaje del inglés entre quienes no lo dominan.

Aunque uno de los requisitos para obtener la naturalización es saber inglés, este idioma no es oficial en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ DONALD TRUMP DECIDIÓ DECLARAR AL INGLÉS COMO LENGUA OFICIAL DE EE.UU.?

Según la orden, a la que tuvo acceso en un primer momento Wall Street Journal, la declaratoria del inglés como idioma oficial de los Estados Unidos que firmará Trump es para promover el sentido de identidad nacional, unidad y un “camino hacia la participación cívica”. Además de mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

Si bien, los funcionarios aseguran que se trata de una herramienta para alcanzar el “sueño americano” a través de un idioma en común, la limitación del uso de otro idioma que no sea el inglés restringiría el acceso a diversos servicios públicos.

Debido a ello, varios están convencidos de que el presidente Trump decidió firmar esta declaratoria para dejar sin alternativa a los inmigrantes indocumentados, quienes tendrían acceso limitado a diversos servicios públicos; la situación será peor para los que no hablen inglés.

Como se sabe, la política migratoria del republicano sigue con fuerza en todo el territorio estadounidense, donde se realizan redadas para detener a extranjeros indocumentados.

Los agentes locales pueden intervenir a inmigrantes ilegales en todo Estados Unidos (Foto: ICE)