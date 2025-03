Si usas alguna de las aplicaciones de pago más populares, como Zelle, Venmo o Cash App, es probable que ya hayas oído hablar de algunas estafas que circulan por estas plataformas. Y es que, aunque son muy convenientes para enviar y recibir dinero, también se han convertido en un blanco ideal para los estafadores. Las maniobras delincuenciales han ido evolucionando y son cada vez más sofisticadas, lo que hace que incluso los usuarios más cuidadosos puedan caer en ellas sin darse cuenta.

Lo peor de todo es que, una vez que envías el dinero, es prácticamente imposible recuperarlo. Es por eso que es fundamental estar alerta y conocer las estafas más comunes para evitar ser una víctima. Te voy a contar sobre las tácticas más frecuentes que usan los estafadores en plataformas como Zelle, Venmo y Cash App, para que puedas protegerte y prevenir cualquier pérdida.

Zelle es una de las aplicaciones de tranferencia de dinero más famosas de Estados Unidos (Foto: Zelle)

LAS ESTAFAS MÁS COMÚNES

1. Estafa de la compraventa de “dinero fácil”

Si alguna vez has recibido un mensaje de un desconocido en redes sociales, ofreciendo convertir un pequeño pago en grandes ganancias, ya sabes a qué me refiero. “Envíame US$100 y te haré ganar US$500 en solo unos días” es uno de esos mensajes que suenan demasiado buenos para ser verdad. Y, claro, lo son. Este tipo de estafas se presentan como oportunidades de inversión rápidas, pero en realidad, es solo una táctica para robarte el dinero. Ningún desconocido en Internet tiene una fórmula secreta para multiplicar tu dinero de esa manera. La clave aquí es simple: si suena demasiado bueno para ser cierto, lo más probable es que lo sea.

2. Estafa de phishing

El phishing es una de las formas más comunes de estafa, y las aplicaciones de pago no son la excepción. De repente, recibes un correo electrónico o un mensaje que parece legítimo, diciéndote que debes actualizar tu información de cuenta o aceptar un pago. Lo que no sabes es que esos enlaces pueden llevarte a sitios falsos diseñados para robar tu información personal. Si alguna vez recibes un mensaje como este, no hagas clic en el enlace ni ingreses tus datos. Las plataformas de pago rara vez te envían enlaces por correo, y si lo hicieran, sería mejor que ingresaras a la aplicación directamente para hacer cualquier actualización.

Son varias las técnicas que utilizan los delincuentes cibernéticos para realizar sus fechorías (Foto: Freepik)

3. Estafa de artículos falsos

En ocasiones, las personas caen en la tentación de ofertas irresistibles en línea, como un sofá a un precio increíble o entradas para un concierto de Taylor Swift, por ejemplo, a un costo mucho más bajo que el habitual. El problema es que los vendedores desaparecen una vez que reciben el dinero, dejándote sin el producto y sin la posibilidad de recuperar lo que pagaste. La lección aquí es clara: nunca envíes dinero por un artículo sin verlo en persona primero, sobre todo si el vendedor insiste en que pagues de inmediato. Recuerda, las estafas de venta de productos falsos son especialmente comunes cuando el artículo parece raro o de alto valor.

4. Estafa de billetes falsos

Esta estafa es particularmente común cuando las personas buscan entradas para eventos populares. Los estafadores publican ofertas de entradas a precios bajos en sitios de venta de segunda mano, como Craigslist o Facebook Marketplace. Sin embargo, una vez que haces el pago, te das cuenta de que las entradas son falsas, y lo único que has ganado es un par de problemas. Asegúrate siempre de usar servicios de reventa verificados y evita pagar por algo sin la garantía de que sea legítimo.

5. Estafa por “falla de software”

Imagina que recibes un correo que te dice que necesitas descargar una actualización urgente para tu aplicación de pago. El enlace te lleva a una página que parece oficial, pero en realidad es una copia diseñada para robar tus datos. A veces, estos correos electrónicos intentan engañarte haciéndote creer que es una actualización de seguridad. Mi consejo es que siempre descargues las actualizaciones directamente desde la tienda de aplicaciones, y no haciendo clic en enlaces de correos sospechosos.

6. Estafa del depósito de seguridad

Cuando buscas apartamento, las cosas se pueden poner difíciles. Pero, si alguna vez te piden que envíes dinero para “reservar” un lugar antes de verlo, lo más probable es que estés frente a una estafa. Los estafadores aprovechan el miedo a perder una buena oportunidad de alquiler para que actúes rápidamente y envíes dinero antes de conocer el lugar en persona. Nunca pagues algo por adelantado sin ver el apartamento primero, y siempre asegúrate de que el propietario sea legítimo.

7. Estafa de reclamación de premios

Una de las tácticas más crueles que usan los estafadores es hacerte creer que has ganado un premio importante. Si alguna vez te llega un mensaje diciendo que has ganado un viaje, una cantidad de dinero o un artículo de lujo, pero para reclamarlo debes hacer un pago previo, ignóralo. Las aplicaciones de pago digital nunca te pedirán dinero para reclamar un premio. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, lo más probable es que sea una estafa.

8. Estafa romántica

Las estafas románticas son especialmente dolorosas, porque afectan no solo tu bolsillo, sino también tus emociones. Si entras en una relación en línea y la otra persona te pide dinero para un viaje o para pagar una emergencia, ten mucho cuidado. Los estafadores que usan esta táctica buscan crear una conexión emocional para manipularte y convencerte de que envíes dinero. Si alguna vez te encuentras en una situación así, recuerda que una relación genuina no dependerá de tu disposición para enviar dinero a alguien que nunca has conocido en persona.