Donald Trump quiere deshacerse del “cambio”. No, nos referimos a las grandes reformas de las que habló al asumir su segundo mandato en la Casa Blanca sino de la humilde moneda de un centavo, el pilar olvidado de los tarros de monedas y los portavasos de los autos en Estados Unidos, que podría pronto dejar de existir.

Con una publicación en la red social Truth, el presidente de EE.UU. ordenó el pasado 10 de febrero al Departamento del Tesoro que cesara con la producción de los también llamados peniques aduciendo que “por demasiado tiempo” el país acuña estas monedas “que literalmente nos cuesta más de 2 centavos”.

Sin embargo, su cálculo no es del todo equivocado ya que durante años, los críticos de la moneda de 1 centavo han señalado que meter un disco de zinc recubierto de cobre en el bolsillo de los estadounidenses le cuesta al Gobierno más de un centavo, es decir, casi 4 céntimos hoy en día, según informa el sitio U.S. Mint.

Más de uno se ha preguntado si el anuncio de Trump hará desaparecer el “U.S. penny”. A la fecha, no hay señales de que la Casa de la Moneda de Estados Unidos vaya a dejar de prensar centavos en Denver y Filadelfia, y sus funcionarios no han respondido a las solicitudes de aclaración sobre el tema.

Lo que no está claro si Donald Trump tiene poder para eliminar unilateralmente la humilde moneda de un céntimo. Las especificaciones monetarias -incluidos el tamaño y el contenido metálico de las monedas- son dictadas por el Congreso, que podría hacer realidad la orden a través de una ley, pero ya en el pasado este tipo de esfuerzos parlamentarios se quedaron en el tintero.

Sin embargo, el ahorro de costes, la agilización de las cajas registradoras y el hecho de que varios países ya han eliminado sus monedas de un céntimo como Canadá, por ejemplo, que dejó de acuñar su penique en 2012 podría hacer que Estados Unidos la elimine. Y no sería la primera vez que EE.UU. se deshaga de su moneda de menor valor como ocurrió con la de medio centavo que fue suprimida por el Congreso en 1857.

Pero la promesa presidencial de desaparecer la moneda de un centavo ya se está dejando sentir en un nicho del mundo: el de coleccionistas de numismática, artesanos numismáticos y, especialmente, los pequeños empresarios dedicados a la venta de souvenirs que depende de la compra de peniques al por mayor, a fin de cargarlos en máquinas expendedoras o de aquellas que estampan diseños de personajes de moda en estas monedas para venderlas como recuerdos a turistas a cambio de unos cuántos dólares.

El presidente Donald Trump dijo que ha ordenado al Departamento del Tesoro que deje de acuñar nuevas monedas de 1 centavo, aduciendo sus altos costos de producción. | Foto de Pixabay

Un futuro incierto para las monedas de 1 centavo

Los nuevos peniques de cobre desaparecieron de la circulación en 1982 -73 años después de la acuñación del primer penique Lincoln- y fueron sustituidos por otros recubiertos de zinc. Los antiguos son más flexibles y fáciles de estampar, lo que los convierte en objetos de moda para los niños en las ferias de atracciones.

Los críticos dicen que el auge del comercio electrónico y los miles de millones de peniques en circulación significan que Estados Unidos podría dejar de imprimir las monedas de cobre mañana y ver poco efecto generalizado durante décadas. Pero algunos observan con temor si la crítica pública de Trump al centavo afectará a sus negocios.

Independientemente de lo que ocurra con estos negocios dedicados a la acuñación de peniques, sus defensores dicen que son una herramienta importante para lubricar la economía, incluso si le hacen perder dinero al país ya que, desde la invención del dinero mismo, la humanidad se ha debatido sobre cómo denominar cantidades tan pequeñas que la propia moneda de metal valga más.

En 2003, Thomas J. Sargent y otro economista escribieron «The Big Problem of Small Change» (El gran problema del cambio), considerado como “la primera explicación creíble y analíticamente sólida” de por qué los gobiernos tenían dificultades para mantener un suministro constante de cambio debido a los altos costes de producción.

En un mundo digital en el que la línea que separa lo real de lo virtual es difusa, las monedas táctiles han resultado tranquilizadoras. “Lo que todo esto dice de Estados Unidos como país es que es un país increíblemente conservador en lo que respecta al dinero”, afirma Ute Wartenberg, director ejecutivo de la Sociedad Numismática Estadounidense.

Una moneda de un centavo le cuesta al Gobierno de Estados Unidos cuatro veces su valor hoy en día. | Foto de Jeff Weese en Pixabay

¿Puede Trump ordenar al Tesoro detener la acuñación de centavos sin la aprobación del Congreso?

Según el experto legal Laurence H. Tribe, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, la respuesta es afirmativa. El Código de EE.UU. otorga al Secretario del Tesoro la autoridad para acuñar y emitir monedas “en las cantidades que el secretario considere necesarias para satisfacer las necesidades de los Estados Unidos”. Por lo tanto, si el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, determina que la cantidad necesaria de centavos es cero, estaría dentro de sus derechos legales.

Tribe sostiene que esta acción sería “totalmente legal y plenamente constitucional”, a diferencia de otras acciones ejecutivas de la administración Trump. El Congreso, que establece las especificaciones de la moneda, como el tamaño y el contenido metálico de las monedas, podría hacer permanente la orden de Trump mediante una ley. Sin embargo, los esfuerzos anteriores del Congreso para eliminar el centavo han fracasado. El cabildeo estadounidense del zinc, principal componente del centavo, ha sido un fuerte opositor a estas propuestas.

Un sector se ha opuesto a la orden de Donald Trump de eliminar el "U.S. Penny": los coleccionistas, artesanos y pequeños empresarios dedicados a la venta de souvenirs que acuñan estas monedas con personajes de moda para venderlos como recuerdos. | Foto de Adam Nir en Unsplash

¿Cuántas monedas de 1 centavo hay en circulación en Estados Unidos?

Los peniques son la moneda más popular de la Casa de la Moneda de EE.UU., que en 2024 fabricó 3.200 millones. Esto supone más de la mitad de todas las monedas nuevas fabricadas el año pasado, pero según afirma a la agencia Associated Press Jeff Gore, profesor del MIT y fundador de Citizens to Retire the Penny, “las monedas deben permanecer en circulación unos 30 años” y que en las últimas tres décadas se han acuñado unos 250.000 millones de peniques, pero “como nadie quiere usar los peniques, salen de circulación activa mucho más rápido que otras monedas”, es decir, si permanecieran guardadas en un cajón durante 10 años, ¿seguirían en circulación?, se preguntó el especialista.