El Mega Millions es la lotería favorita de muchas personas que sueñan en convertirse en millonarias. Sobre eso no tengo ninguna duda. Hoy, martes 27 de mayo, hay un sorteo del mencionado juego y en esta nota conocerás el gran premio estimado que todo participante podría ganar, siempre y cuando la suerte esté de su lado. Aprovecha la oportunidad de leer la información oficial.

La última vez que alguien ganó el premio mayor del Mega Millions

Es cierto que ganar el premio mayor del Mega Millions es el sueño de varias personas, pero eso no es algo fácil de hacer. Cada participante, según informó USA Today, tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Ojo que no busco desanimarte. Recuerda que hace poco una persona de Ohio se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó 112 millones de dólares. Así que no pierdas la fe.

El gran premio estimado del Mega Millions para este martes 27 de mayo

Habiéndote indicado lo anterior, te digo que el gran premio estimado para el sorteo de este martes 27 de mayo es de 173 millones de dólares, con la opción en efectivo de 75.7 millones de dólares. No cabe duda que hay mucho dinero en juego. ¿Te animas a participar?

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como el Big Game. (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images)

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Luego del sorteo del 8 de abril de 2025, los premios de la segunda categoría del Mega Millions pueden variar desde $2 millones hasta la impresionante cifra de $10 millones. (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images)

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.