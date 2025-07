Desde hace algunos meses, el banco Wells Fargo comenzó a cerrar miles de cuentas bancarias en Estados Unidos como parte de una estrategia interna para optimizar su gestión operativa. La medida, aunque legal y prevista en sus políticas, sorprendió a muchos clientes que se han visto afectados sin previo aviso o con notificaciones que pasaron desapercibidas. El mensaje es claro: si tienes una cuenta activa en este banco, es momento de prestar atención.

ESTAS SON LAS CUENTAS QUE WELLS FARGO CERRARÁ EN JULIO

Los cierres aplican a cuentas corrientes y de ahorro que no hayan registrado movimientos durante 16 meses consecutivos, sin importar el saldo. Incluso si ya habías saldado deudas o mantenías fondos disponibles, tu cuenta puede haber sido cerrada simplemente por inactividad. Esto ha generado preocupación, ya que Wells Fargo gestiona más de 70 millones de cuentas en todo el mundo, y muchas podrían verse afectadas.

La intención del banco no es sancionar a los clientes, sino cumplir con las leyes estatales sobre fondos no reclamados y reducir riesgos relacionados con el abandono de cuentas. Sin embargo, la ejecución de esta política ha sido cuestionada, especialmente por usuarios que aseguran no haber sido debidamente informados y que ahora deben enfrentar procesos burocráticos para recuperar su dinero.

Wells Fargo es una compañía estadounidense de servicios financieros con presencia global (Foto: EFE)

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR QUE MI CUENTA SEA CANCELADA?

La respuesta es más sencilla de lo que parece: realiza cualquier movimiento como titular de la cuenta. Un retiro, un depósito, una transferencia o el pago de un servicio son suficientes para considerarla activa . Eso sí, las operaciones automáticas como los cobros de comisiones o los pagos domiciliados no cuentan para este propósito.

Wells Fargo también recomienda consultar periódicamente el estado de tu cuenta, ya sea en la aplicación móvil, banca en línea o en una sucursal física. Algo tan básico como iniciar sesión puede ayudarte a estar al tanto de posibles notificaciones importantes y evitar sorpresas desagradables. No se trata de una amenaza, sino de una medida de prevención financiera que cada cliente puede controlar con un mínimo esfuerzo.

Wells Fargo ofrece una variedad de productos y servicios bancarios (Foto: AFP)

¿CÓMO RECUPERO MI DINERO SI WELLS FARGO CIERRA MI CUENTA?

Hay casos de personas que descubrieron que su cuenta había sido cerrada sin aviso suficiente. En estos casos, los fondos se transfieren automáticamente al gobierno estatal bajo la categoría de “propiedad abandonada”, lo que obliga al cliente a iniciar un proceso de reclamación legal para recuperar su dinero. Un trámite que puede ser lento y engorroso dependiendo del estado.

Esta política no es exclusiva de Wells Fargo, pero sí ha encendido las alarmas por el volumen de clientes potencialmente afectados. Las autoridades y el propio banco insisten en que estas medidas tienen también como objetivo prevenir fraudes financieros y reducir los costos de administración de cuentas sin uso. No obstante, para el cliente desprevenido, las consecuencias pueden ser frustrantes.

Si eres cliente de Wells Fargo, activa tu cuenta cuanto antes con una transacción simple. Y si ya ha sido cerrada, infórmate sobre cómo presentar tu reclamo estatal para recuperar tus fondos. En tiempos de banca digital y automatización, lo más importante sigue siendo mantenerte informado y en control de tus finanzas.

