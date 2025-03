Si usas Zelle con frecuencia, seguro ya sabes lo práctico que es para enviar y recibir dinero en cuestión de minutos. No necesitas efectivo, ni largas esperas, solo un par de clics desde tu banco o la app que seguro ya tienes descargada en tu teléfono celular, y listo. Pero lo que muchos no tienen en cuenta es que este servicio tiene ciertas reglas bastante estrictas, especialmente cuando se trata de los límites de transferencia, así que no te excedas o podrías enfrentar grandes consecuencias.

Y aquí es donde las cosas se pueden complicar. Y es que, si por alguna razón llegas a exceder esos límites o realizas transacciones que Zelle considera sospechosas, podrías encontrarte con restricciones en tu cuenta, investigaciones bancarias e incluso la cancelación del servicio. ¿Quieres saber exactamente qué pasa si superas esos límites? Te lo cuento a continuación.

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE TRANSFERENCIAS EN ZELLE?

Cada banco tiene su propio tope de dinero que puedes enviar por día y por mes a través de Zelle. Por ejemplo, en el caso de Wells Fargo, el límite mensual es de US$20,000. Otras entidades financieras pueden tener montos más bajos, dependiendo de sus políticas.

El problema surge cuando te pasas de ese límite. En algunos casos, simplemente te rechazarán la transacción, pero si el sistema detecta un patrón inusual—como demasiadas transferencias grandes en poco tiempo—puede activar una alerta de seguridad. Ahí es cuando las cosas pueden escalar.

Con Zelle puedes hacer transferencias bancarias con el número de celular o correo electrónico de la otra personas (Foto: Zelle)

¿QUÉ PASA SI EXCEDES EL LÍMITE DE TRANSFERENCIAS?

Si excedes el límite de tu banco, hay varias cosas que podrían ocurrir:

Transacción rechazada: Lo más leve que puede pasar es que el banco simplemente no permita la transferencia y te avise que has alcanzado tu límite.

Lo más leve que puede pasar es que el banco simplemente no permita la transferencia y te avise que has alcanzado tu límite. Restricción temporal: En algunos casos, podrías ver una restricción en tu cuenta de Zelle, lo que significa que no podrás enviar dinero por un tiempo determinado.

En algunos casos, podrías ver una restricción en tu cuenta de Zelle, lo que significa que no podrás enviar dinero por un tiempo determinado. Revisión de seguridad: Si tu actividad es considerada inusual, el banco podría iniciar una investigación interna para asegurarse de que no estás realizando operaciones sospechosas.

Si tu actividad es considerada inusual, el banco podría iniciar una investigación interna para asegurarse de que no estás realizando operaciones sospechosas. Bloqueo de cuenta: En casos más graves, si el banco cree que estás utilizando Zelle para actividades ilícitas (aunque no sea tu intención), podrían suspenderte el servicio de forma permanente.

¿CÓMO EVITAR PROBLEMAS CON ZELLE?

Para no llevarte sorpresas desagradables, sigue estos consejos: