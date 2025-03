Debido a que Zelle se ha convertido en un servicio de pago muy solicitado por los estadounidenses, el que menos desea conocer si esta aplicación puede ser utilizada con la entidad bancaria a la que pertenecen. ¿También quieres saberlo? Averígualo a continuación.

Zelle es un servicio que permite a un cliente transferir dinero electrónicamente a través de direcciones de correo vinculadas o números de teléfono móvil con sede en Estados Unidos. Es propiedad de Early Warning Services, una empresa privada de servicios financieros de los bancos Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BB&T, Capital One, PNC Bank y U.S. Bank.

Zelle está disponible en más de dos mil aplicaciones de bancos y cooperativas de crédito, así que probablemente ya esté en tu entidad bancaria (Foto: Zelle)

¿DE QUÉ MANERA PUEDO USAR LA APLICACIÓN ZELLE CON MI BANCO?

A pesar de que Zelle está disponible en muchos bancos para facilitar las transacciones de sus clientes, no todos saben si la entidad bancaria o financiera a la que pertenecen les puede ofrecer este servicio electrónico. ¿Cómo saberlo? Simplemente debes visitar la página web https://enroll.zellepay.com.

Una vez que accedas, aparece una lupa donde puedes escribir el nombre de tu banco o entidad, o deslizar el cursor hasta encontrar tu financiera respectiva.

En el sitio web de la app podrás averiguar si con tu entidad bancaria puedes hacer los transacciones que tanto buscas (Foto: Zelle)

Si en caso no lo encuentras, el sitio web invita a revisarlo los siguientes días, toda vez que muchos continúan uniéndose a ellos: “¡Vuelva a visitarnos! Seguimos creciendo y su banco o cooperativa de crédito podría unirse a los más de 2,200 que actualmente ofrecen Zelle® en su aplicación bancaria”.

En caso tengas dudas sobre alguna operación específica con Zelle, puedes completar el formulario de soporte del sistema de pago o contactarte al número telefónico 1-844-428-8542 de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. (ET).