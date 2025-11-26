El Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias (Macy’s Thanksgiving Day Parade), se realiza todos los años y es típico de la ciudad de Nueva York. Este año, se llevará a cabo en la mañana del Jueves 27 de noviembre 2025, donde se realizará la celebración con miles de personas en las calles neoyorkinas, quienes no se perderán este espectáculo sin igual. Aquí te dejo con la hora exacta para que veas el inicio de este importante evento en Estados Unidos .

Como parte de su historia, este desfile es organizado por la cadena de tiendas Macy’s desde el año 1924 y a través del tiempo ha ido evolucionando, incluyendo hoy en día globos de personajes, carrozas de diferentes decoraciones, música, baile y diversos shows de artistas famosos. Se realiza cada cuarto jueves de noviembre, razón por la cual se hará este 27 de noviembre.

Conoce los horarios de inicio en California, Texas y Florida para seguir la cobertura completa del desfile de Macy's 2025 en Nueva York. (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)

¿A qué hora ver el desfile de Macy’s por Thanksgiving Day 2025 EN VIVO en Estados Unidos?

El desfile de Macy’s por Thanksgiving Day 2025 en Estados Unidos iniciará a partir de las 8:30 a.m. Tiempo del Este y se espera que culmine alrededor de las 12:00 p.m. Tiempo del Este en Nueva York. Aquí te dejo con todos los husos horarios para que puedas verlo minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:30 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:30 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:30 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:30 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Para todos los ciudadanos que viven en Nueva York, el desfile de Macy’s por Thanksgiving Day 2025 iniciará a partir de las 8:30 a.m. ET hasta las 12:00 p.m. ET. Se recomienda tomar precauciones para la movilización por el centro de la ciudad debido a la parada.