Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre un sistema de lluvias y tormentas que se ha fortalecido en las últimas horas frente a la costa de Texas y que podría convertirse oficialmente en la tormenta tropical Arthur durante el miércoles 17 de junio. Aunque el fenómeno todavía no ha recibido una designación formal, los expertos advierten que ya representa una amenaza significativa debido a la posibilidad de inundaciones peligrosas, daños a la propiedad, interrupciones en el transporte y afectaciones al comercio. El sistema se formó a partir de una combinación de humedad procedente de la desaparecida tormenta tropical Cristina en el Pacífico oriental, una onda tropical originada en África, un frente estacionario y la corriente en chorro. Independientemente de que reciba o no el nombre de Arthur, los meteorólogos coinciden en que las lluvias intensas serán el principal riesgo para millones de personas a lo largo de la costa del Golfo.

Lo que se espera para el 17 de junio

Según los pronósticos, el sistema avanzará hacia el noreste bordeando la costa de Texas y podría alcanzar la categoría de tormenta tropical si desarrolla una circulación bien definida y vientos sostenidos de al menos 39 millas por hora (63 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió una alerta de vigilancia de tormenta tropical para parte de la costa noroeste del Golfo de México, desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana.

La tormenta tropical Arthur avanza con lluvias intensas y vientos fuertes, generando alerta en zonas del Atlántico. | Crédito: AccuWeather

Pronóstico de la tormenta tropical Arthur para el 17 de junio

Aspecto Pronóstico Estado del sistema Posible formación de la tormenta tropical Arthur Zona más afectada Costa de Texas y posteriormente Luisiana Lluvias previstas Entre 4 y 8 pulgadas en amplias áreas Sectores con mayores acumulados Entre 8 y 12 pulgadas, con máximos locales de hasta 20 pulgadas Intensidad de lluvia extrema Hasta 2 o 3 pulgadas por hora Ráfagas de viento Entre 40 y 60 mph Marejada ciclónica Entre 1 y 3 pies Riesgos principales Inundaciones, cortes de carreteras, daños materiales y problemas de transporte Posibles fenómenos adicionales Tornados aislados y trombas marinas

La principal amenaza de Arthur será la lluvia

Los especialistas consideran poco probable que el sistema experimente una rápida intensificación hasta convertirse en un huracán poderoso debido al poco tiempo que permanecería sobre las cálidas aguas del Golfo de México. Sin embargo, la preocupación sigue centrada en las precipitaciones torrenciales.

Las lluvias podrían superar fácilmente la capacidad de drenaje de muchas ciudades, provocando inundaciones repentinas en calles, autopistas y zonas urbanas. El riesgo comenzará en Texas y se desplazará gradualmente hacia Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia durante el resto de la semana.

Houston se mantiene en vigilancia ante la posible llegada de efectos de la tormenta tropical Arthur, con pronóstico de lluvias y ráfagas de viento. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Houston podría verse afectada

Los meteorólogos también han advertido sobre posibles complicaciones en el área metropolitana de Houston durante el miércoles. Las fuertes lluvias podrían provocar cierres de carreteras y condiciones peligrosas para los desplazamientos, coincidiendo con eventos de gran afluencia de público programados para esa jornada.

Ríos bajo vigilancia por posibles crecidas

Además de las inundaciones urbanas, numerosos ríos podrían registrar aumentos significativos en sus niveles durante los próximos días.

Entre los ríos de Texas con mayor riesgo de inundación se encuentran:

Neches

Guadalupe

Brazos

San Antonio

Trinity

Colorado

Nueces

También podrían experimentar crecidas importantes otros ríos más al este, como Sabine, Calcasieu, Pearl, Tombigbee y Alabama.

Vientos fuertes y oleaje peligroso

La posible tormenta tropical Arthur también generará condiciones marítimas adversas en gran parte del noroeste del Golfo de México. Se esperan mares agitados, fuerte oleaje y ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical entre la noche del martes y el miércoles.

Asimismo, las tormentas más intensas podrían producir algunos tornados aislados o trombas marinas desde la costa de Texas hasta sectores de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

Las autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos oficiales y mantenerse atentos ante posibles evacuaciones, inundaciones repentinas y cierres de vías durante las próximas horas.