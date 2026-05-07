Los alimentos gratis en Connecticut están disponibles en múltiples puntos este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Si estás buscando alimentos gratis en , hay buenas noticias: la despensa móvil de Connecticut Foodshare continúa recorriendo distintas ciudades con productos frescos y sin requisitos complicados. Aquí te explico dónde ir, a qué hora y qué debes saber antes de asistir.

¿Cómo recibir alimentos gratis en Connecticut?

La despensa móvil de Connecticut Foodshare ofrece alimentos en más de 100 ubicaciones en todo el estado. El sistema es sencillo: funciona como un mercado al aire libre, donde puedes recibir comida sin necesidad de registrarte previamente.

Los productos varían cada semana, pero generalmente incluyen:

  • Frutas y verduras frescas
  • Pan
  • Snacks y alimentos perecederos

Además, puedes recibir alrededor de 20 libras de alimentos por persona, así que es una gran ayuda para el hogar.

Puedes acceder a alimentos gratis en Connecticut sin necesidad de presentar identificación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Requisitos para recibir alimentos gratis en Connecticut

Los requisitos pueden variar según el punto de distribución, pero generalmente las organizaciones recomiendan:

  • Presentar una identificación con foto.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el horario asignado.
  • Cumplir con el límite de entrega por familia, si aplica.

Además, algunos centros podrían pedir comprobante de domicilio o registro previo, especialmente en entregas con alta demanda.

Puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 08 al 10 de mayo

En la mayoría de los casos, las entregas de alimentos gratis en Estados Unidos se realizan por orden de llegada y algunas organizaciones pueden solicitar identificación o comprobante de residencia local.

Por ello, se recomienda llegar temprano y revisar las indicaciones de cada lugar. A continuación, comparte las ubicaciones de los puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 08 al 10 de mayo:

FechaHorarioLugarDirección
8 de mayo9:00 am - 9:30 amWindsor Locks - St. Robert Bellarmine Church52 S Elm St, Windsor Locks
9:00 am - 9:45 amHartford - Church of the Most High God692 Garden St, Hartford
9:30 am - 10:15 amNorwalk - Macedonia Church @ Ben Franklin61 Bayview Ave, Norwalk
9:45 am - 10:45 amRidgefield - St. Andrew’s Lutheran Church6 Ivy Hill Rd, Ridgefield
11:15 am - 12:00 pmEnfield - Enfield Food Shelf786 Enfield St, Enfield
11:30 am - 12:15 pmEast Berlin - Sacred Heart Church48 Cottage St, East Berlin
1:00 pm - 1:30 pmEast Windsor - St. Catherine Church6 Windsorville Rd, Broad Brook
1:00 pm - 2:00 pmStamford - Bethel AME150 Fairfield Ave, Stamford
1:15 pm - 1:45 pmRocky Hill - The Oasis Church: Elm Ridge Park376 Elm St, Rocky Hill
1:45 pm - 2:45 pmNew Haven - Cornell Scott Hill Health Center428 Columbus Ave, New Haven
9 de mayo9:30 am - 10:30 amNorwalk - Catholic Charities @ Ben Franklin Preschool66 Bayview Ave, Norwalk
9:30 am - 10:30 amNew Britain - HRA180 Clinton St, New Britain
10 de mayoNo hay distribución
Los alimentos gratis en Connecticut incluyen productos frescos y de alta calidad. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendaciones antes de asistir

Antes de acudir a cualquiera de estos puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut, es importante verificar si hubo cambios de horario debido al clima o alta asistencia.

También se aconseja llegar con anticipación, ya que varios eventos tienen cupos limitados y atienden hasta agotar existencias.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

