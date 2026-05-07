Si estás buscando alimentos gratis en Connecticut, hay buenas noticias: la despensa móvil de Connecticut Foodshare continúa recorriendo distintas ciudades con productos frescos y sin requisitos complicados. Aquí te explico dónde ir, a qué hora y qué debes saber antes de asistir.
¿Cómo recibir alimentos gratis en Connecticut?
La despensa móvil de Connecticut Foodshare ofrece alimentos en más de 100 ubicaciones en todo el estado. El sistema es sencillo: funciona como un mercado al aire libre, donde puedes recibir comida sin necesidad de registrarte previamente.
Los productos varían cada semana, pero generalmente incluyen:
- Frutas y verduras frescas
- Pan
- Snacks y alimentos perecederos
Además, puedes recibir alrededor de 20 libras de alimentos por persona, así que es una gran ayuda para el hogar.
Requisitos para recibir alimentos gratis en Connecticut
Los requisitos pueden variar según el punto de distribución, pero generalmente las organizaciones recomiendan:
- Presentar una identificación con foto.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el horario asignado.
- Cumplir con el límite de entrega por familia, si aplica.
Además, algunos centros podrían pedir comprobante de domicilio o registro previo, especialmente en entregas con alta demanda.
Puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 08 al 10 de mayo
En la mayoría de los casos, las entregas de alimentos gratis en Estados Unidos se realizan por orden de llegada y algunas organizaciones pueden solicitar identificación o comprobante de residencia local.
Por ello, se recomienda llegar temprano y revisar las indicaciones de cada lugar. A continuación, Connecticut Foodshare comparte las ubicaciones de los puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 08 al 10 de mayo:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|8 de mayo
|9:00 am - 9:30 am
|Windsor Locks - St. Robert Bellarmine Church
|52 S Elm St, Windsor Locks
|9:00 am - 9:45 am
|Hartford - Church of the Most High God
|692 Garden St, Hartford
|9:30 am - 10:15 am
|Norwalk - Macedonia Church @ Ben Franklin
|61 Bayview Ave, Norwalk
|9:45 am - 10:45 am
|Ridgefield - St. Andrew’s Lutheran Church
|6 Ivy Hill Rd, Ridgefield
|11:15 am - 12:00 pm
|Enfield - Enfield Food Shelf
|786 Enfield St, Enfield
|11:30 am - 12:15 pm
|East Berlin - Sacred Heart Church
|48 Cottage St, East Berlin
|1:00 pm - 1:30 pm
|East Windsor - St. Catherine Church
|6 Windsorville Rd, Broad Brook
|1:00 pm - 2:00 pm
|Stamford - Bethel AME
|150 Fairfield Ave, Stamford
|1:15 pm - 1:45 pm
|Rocky Hill - The Oasis Church: Elm Ridge Park
|376 Elm St, Rocky Hill
|1:45 pm - 2:45 pm
|New Haven - Cornell Scott Hill Health Center
|428 Columbus Ave, New Haven
|9 de mayo
|9:30 am - 10:30 am
|Norwalk - Catholic Charities @ Ben Franklin Preschool
|66 Bayview Ave, Norwalk
|9:30 am - 10:30 am
|New Britain - HRA
|180 Clinton St, New Britain
|10 de mayo
|No hay distribución
Recomendaciones antes de asistir
Antes de acudir a cualquiera de estos puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut, es importante verificar si hubo cambios de horario debido al clima o alta asistencia.
También se aconseja llegar con anticipación, ya que varios eventos tienen cupos limitados y atienden hasta agotar existencias.
