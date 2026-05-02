Distintas despensas entregarán comidas a los habitantes de Connecticut desde el 4 hasta el 7 de mayo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
A pocos días de finalizar la semana, un banco de suministros de confirmó la entrega de . Esta iniciativa pretende beneficiar a sus distintos residentes que están en situación de vulnerabilidad. Si vives en alguna comunidad del estado en mención y estás interesado en acceder a estos recursos, te invito a leer esta nota para que descubras los puntos de entrega disponibles y en qué horarios se realizará esta donación.

Se trata de una gran oportunidad para que accedas a alimentos que contienen nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento de tu organismo. Lo mejor todo es que no gastarás un dólar; solo bastará que hagas tu cola.

El único banco de comida capaz de distribuir alimentos gratis a distintos puntos del estado, mediante una despensa “fija” o “móvil”, es , ya que están asociados a una red de 650 almacenes de alimentos que se encargan de hacer la entrega de estos productos.

Eso sí, es necesario que sepas los puntos de entrega y en qué horarios estará disponible el servicio en los días indicados. De esa manera, no existirá inconvenientes.

Esta iniciativa permitirá a los residentes de Connecticut acceder a alimentos sin gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 4 al 7 de mayo

LUNES 4 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
HA Cambridge Park207 Davis Dr, Bristol9 - 9:30 a.m.
Good Shepherd182 Coram Ave, Shelton9 - 10 a.m.
HA Gaylord / JFK70 Gaylord St, Bristol9:15 - 9:45 a.m.
First Congregational Church199 Valley St, Willimantic9:30 - 10:30 a.m.
Community Health Center of New Britain85 Lafayette St, New Britain10:30 - 11:15 a.m.
United Methodist Church of Hartford571 Farmington Ave, Hartford12 - 12:45 p.m.
Claytor Magnet Academy240 Ocean Terrace, Bridgeport1 - 1:30 p.m.
Portland Senior Center7 Waverly Ave, Portland1 - 1:45 p.m.
SS Veterans Terrace57 Columbus Circle, East Hartford1:30 - 2 p.m.
Grace Worship Center Church750 Wethersfield Ave, Hartford1:30 - 2 p.m.

MARTES 5 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Senior Center238 Washington St, Wallingford8:30 - 9:15 a.m.
Squire Village48 Spencer St, Manchester9 - 9:30 a.m.
Our Lady of Knock Parish145 Main St, Unionville9 - 9:30 a.m.
Gifts of Love @Farmington Valley American Muslim Center35 Harris Rd, Avon10 - 10:30 a.m.
St. George Episcopal Church1150 Boston Turnpike #44, Bolton10 - 10:30 a.m.
Better Tomorrows Brookside6 Solomon Crossing, New Haven10:45 - 11:30 a.m.
Kingdom Life Christian Church Cathedral1455 Naugatuck Ave, Milford11 a.m. - 12 p.m.
Hebron Interfaith Human Services1 Main St, Hebron11:15 - 11:45 a.m.
West Suffield Congregational Church1408 Mountain Rd, West Suffield1:15 - 1:45 p.m.
Errera Center127 Boston Post Rd, West Haven1:30 - 2:15 p.m.
Se trata de una iniciativa que beneficiará a miles de familias ubicadas en distintos puntos de Connecticut. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
MIÉRCOLES 6 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Andover Congregational Church359 US-6, Andover9 - 9:30 a.m.
HA Knapp Village80 Halsey Rd, New Britain9 - 9:30 a.m.
1st Congregational @ St. Mary’s1600 Main St, Coventry10 - 10:30 a.m.
Living Word Church30 Old Roberts Street, East Hartford10:30 - 11:15 a.m.
Willington Town Office Building40 Old Farms Rd, Willington11 - 11:30 a.m.
First Congregational Church835 Riverside Ave, Torrington11:15 a.m. - 12 p.m.
Washington Park283 Sylvan Ave, Waterbury11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Cong. Church of Somersville599 Main St, Somers1 - 1:30 p.m.
New Opportunities Inc383 North Main St, Waterbury1:30 - 2 p.m.
Ellsworth School53 Ellsworth Ave, Danbury4:30 - 5:30 p.m.
St. Paul Parish306 Circular Ave, Hamden4:30 - 5:30 p.m.

JUEVES 7 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
SafeNet Ministries58 West Stafford Rd, Stafford Springs9 - 9:30 a.m.
Northend Senior Center80 Coventry St, Hartford9 - 9:30 a.m.
Lions @ St. Patrick47 W High St, East Hampton9 - 10 a.m.
Farnam Community Center162 Fillmore St, New Haven9:15 - 10 a.m.
Danielson Veterans18 Kennedy Dr, Putnam10 - 11 a.m.
Cornerstone: St. Bernard’s Church25 St Bernard’s Terrace, Vernon10:15 - 10:45 a.m.
Grace Church of God235 Wethersfield Ave, Hartford10:30 - 11 a.m.
Celentano School400 Canner St, New Haven10:45 - 11:30 a.m.
Beth Shalom B’nai Israel400 Middle Turnpike E, Manchester11 - 11:30 a.m.

En caso quieras recibir alguna información sobre la entrega de alimentos por parte Connecticut Foodshare, puedes enviar un mensaje de texto al número 85511 usando los siguientes términos: ‘FOODSHARE’ o ‘COMIDA’. De esa manera, conocerás si existe algún cambio o cancelación.

