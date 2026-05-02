A pocos días de finalizar la semana, un banco de suministros de Connecticut confirmó la entrega de alimentos gratis desde el 4 al 7 de mayo. Esta iniciativa pretende beneficiar a sus distintos residentes que están en situación de vulnerabilidad. Si vives en alguna comunidad del estado en mención y estás interesado en acceder a estos recursos, te invito a leer esta nota para que descubras los puntos de entrega disponibles y en qué horarios se realizará esta donación.
Se trata de una gran oportunidad para que accedas a alimentos que contienen nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento de tu organismo. Lo mejor todo es que no gastarás un dólar; solo bastará que hagas tu cola.
El único banco de comida capaz de distribuir alimentos gratis a distintos puntos del estado, mediante una despensa “fija” o “móvil”, es Connecticut Foodshare, ya que están asociados a una red de 650 almacenes de alimentos que se encargan de hacer la entrega de estos productos.
Eso sí, es necesario que sepas los puntos de entrega y en qué horarios estará disponible el servicio en los días indicados. De esa manera, no existirá inconvenientes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 4 al 7 de mayo
LUNES 4 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|HA Cambridge Park
|207 Davis Dr, Bristol
|9 - 9:30 a.m.
|Good Shepherd
|182 Coram Ave, Shelton
|9 - 10 a.m.
|HA Gaylord / JFK
|70 Gaylord St, Bristol
|9:15 - 9:45 a.m.
|First Congregational Church
|199 Valley St, Willimantic
|9:30 - 10:30 a.m.
|Community Health Center of New Britain
|85 Lafayette St, New Britain
|10:30 - 11:15 a.m.
|United Methodist Church of Hartford
|571 Farmington Ave, Hartford
|12 - 12:45 p.m.
|Claytor Magnet Academy
|240 Ocean Terrace, Bridgeport
|1 - 1:30 p.m.
|Portland Senior Center
|7 Waverly Ave, Portland
|1 - 1:45 p.m.
|SS Veterans Terrace
|57 Columbus Circle, East Hartford
|1:30 - 2 p.m.
|Grace Worship Center Church
|750 Wethersfield Ave, Hartford
|1:30 - 2 p.m.
MARTES 5 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Senior Center
|238 Washington St, Wallingford
|8:30 - 9:15 a.m.
|Squire Village
|48 Spencer St, Manchester
|9 - 9:30 a.m.
|Our Lady of Knock Parish
|145 Main St, Unionville
|9 - 9:30 a.m.
|Gifts of Love @Farmington Valley American Muslim Center
|35 Harris Rd, Avon
|10 - 10:30 a.m.
|St. George Episcopal Church
|1150 Boston Turnpike #44, Bolton
|10 - 10:30 a.m.
|Better Tomorrows Brookside
|6 Solomon Crossing, New Haven
|10:45 - 11:30 a.m.
|Kingdom Life Christian Church Cathedral
|1455 Naugatuck Ave, Milford
|11 a.m. - 12 p.m.
|Hebron Interfaith Human Services
|1 Main St, Hebron
|11:15 - 11:45 a.m.
|West Suffield Congregational Church
|1408 Mountain Rd, West Suffield
|1:15 - 1:45 p.m.
|Errera Center
|127 Boston Post Rd, West Haven
|1:30 - 2:15 p.m.
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Andover Congregational Church
|359 US-6, Andover
|9 - 9:30 a.m.
|HA Knapp Village
|80 Halsey Rd, New Britain
|9 - 9:30 a.m.
|1st Congregational @ St. Mary’s
|1600 Main St, Coventry
|10 - 10:30 a.m.
|Living Word Church
|30 Old Roberts Street, East Hartford
|10:30 - 11:15 a.m.
|Willington Town Office Building
|40 Old Farms Rd, Willington
|11 - 11:30 a.m.
|First Congregational Church
|835 Riverside Ave, Torrington
|11:15 a.m. - 12 p.m.
|Washington Park
|283 Sylvan Ave, Waterbury
|11:30 a.m. - 12:30 p.m.
|Cong. Church of Somersville
|599 Main St, Somers
|1 - 1:30 p.m.
|New Opportunities Inc
|383 North Main St, Waterbury
|1:30 - 2 p.m.
|Ellsworth School
|53 Ellsworth Ave, Danbury
|4:30 - 5:30 p.m.
|St. Paul Parish
|306 Circular Ave, Hamden
|4:30 - 5:30 p.m.
JUEVES 7 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|SafeNet Ministries
|58 West Stafford Rd, Stafford Springs
|9 - 9:30 a.m.
|Northend Senior Center
|80 Coventry St, Hartford
|9 - 9:30 a.m.
|Lions @ St. Patrick
|47 W High St, East Hampton
|9 - 10 a.m.
|Farnam Community Center
|162 Fillmore St, New Haven
|9:15 - 10 a.m.
|Danielson Veterans
|18 Kennedy Dr, Putnam
|10 - 11 a.m.
|Cornerstone: St. Bernard’s Church
|25 St Bernard’s Terrace, Vernon
|10:15 - 10:45 a.m.
|Grace Church of God
|235 Wethersfield Ave, Hartford
|10:30 - 11 a.m.
|Celentano School
|400 Canner St, New Haven
|10:45 - 11:30 a.m.
|Beth Shalom B’nai Israel
|400 Middle Turnpike E, Manchester
|11 - 11:30 a.m.
En caso quieras recibir alguna información sobre la entrega de alimentos por parte Connecticut Foodshare, puedes enviar un mensaje de texto al número 85511 usando los siguientes términos: ‘FOODSHARE’ o ‘COMIDA’. De esa manera, conocerás si existe algún cambio o cancelación.
