Del 4 al 7 de mayo de 2026, varias organizaciones y bancos de alimentos en Texas estarán entregando comida gratis para apoyar a las familias que más lo necesitan. Durante esos días habrá puntos de reparto en distintas ciudades del estado, con opciones de entrega en autoservicio y también en despensas comunitarias en horarios definidos. En esta nota, te contamos los lugares donde podrás recibir alimentos sin costo y los horarios que manejan, para que sepas a dónde ir según la zona en la que vives. Asimismo, te dejamos el mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank con el fin de ayudar a los vecinos a encontrar asistencia alimentaria.
Según la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; además, no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 4 AL 7 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 4 al jueves 7 de mayo de 2026:
ENTREGA LUNES 4 DE MAYO
Clear Lake Food Pantry
- 15700 Space Center Blvd
- Houston, TX 77062
- 281-333-3953
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy
- Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
St. Helen Catholic Church
- 2209 Old Alvin Rd
- Pearland, TX 77581
- 281-485-2976
- De: 2:00 PM - 4:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy
- Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos).
Mid Chambers Christian Caring Center
- 1120 N Main St
- Anahuac, TX 77514
- 409-267-6898
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106
- Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Community Family Centers
- 7524 Ave E
- Houston, TX 77012
- 713-923-2316
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (distribución solo en casos de emergencia).
Sacred Heart of Jesus Social Ministry
- 14307 Hwy 6
- Rosharon, TX 77583
- 281-431-0969
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
SER Jobs
- 1710 Telephone Rd
- Houston, TX 77023
- 832-767-1677
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
East End Social Services
- 6801 Avenue U
- Houston, TX 77011
- 713-928-3823
- De: 8:00 AM - 11:00 AM / 1:00 PM - 4:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St.
- Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St
- Houston, TX 77029
- De: 1:30 PM - 5:00 PM (Solo con cita previa - RECOGIDA EN LA ACERA para pedidos en línea)
Denver Harbor Multi-Service Center
- 6402 Market St
- Houston, TX 77020
- 281-802-8937
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr
- Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Martha’s Kitchen
- 322 S Jensen Dr
- Houston, TX 77003
- 713-224-2522
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Allies In Hope (Fannin Campus)
- 2328 Fannin St
- Houston, TX 77002
- 713-623-6796
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St
- Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
ENTREGA MARTES 5 DE MAYO
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy
- Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
BakerRipley (Pasadena Campus)
- 720 Fairmont Pkwy
- Pasadena, TX 77504
- 713-944-9186
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
St. Helen Catholic Church
- 2209 Old Alvin Rd
- Pearland, TX 77581
- 281-485-2976
- De: 10:00 AM - 12:00 PM / 6:00 PM - 8:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy
- Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos).
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106
- Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Community Family Centers
- 7524 Ave E
- Houston, TX 77012
- 713-923-2316
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (distribución solo en casos de emergencia).
SER Jobs
- 1710 Telephone Rd
- Houston, TX 77023
- 832-767-1677
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
East End Social Services
- 6801 Avenue U
- Houston, TX 77011
- 713-928-3823
- De: 8:00 AM - 11:00 AM / 1:00 PM - 4:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St.
- Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St
- Houston, TX 77029
- De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa - Compras EN PERSONA) / 1:30 PM - 5:00 PM (Solo con cita previa - Compras EN PERSONA)
Denver Harbor Multi-Service Center
- 6402 Market St
- Houston, TX 77020
- 281-802-8937
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
Brentwood Baptist Church
- 13033 Landmark St
- Houston, TX 77045
- 832-642-3091
- De: 10:30 AM - 12:30 PM
Martha’s Kitchen
- 322 S Jensen Dr
- Houston, TX 77003
- 713-224-2522
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Allies In Hope (Fannin Campus)
- 2328 Fannin St
- Houston, TX 77002
- 713-623-6796
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 6 DE MAYO
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy
- Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
St. Helen Catholic Church
- 2209 Old Alvin Rd
- Pearland, TX 77581
- 281-485-2976
- De: 5:00 PM - 7:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy
- Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos).
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106
- Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Community Family Centers
- 7524 Ave E
- Houston, TX 77012
- 713-923-2316
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (distribución solo en casos de emergencia).
SER Jobs
- 1710 Telephone Rd
- Houston, TX 77023
- 832-767-1677
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
East End Social Services
- 6801 Avenue U
- Houston, TX 77011
- 713-928-3823
- De: 8:00 AM - 11:00 AM / 1:00 PM - 4:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St.
- Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
Denver Harbor Multi-Service Center
- 6402 Market St
- Houston, TX 77020
- 281-802-8937
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr
- Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Martha’s Kitchen
- 322 S Jensen Dr
- Houston, TX 77003
- 713-224-2522
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Allies In Hope (Fannin Campus)
- 2328 Fannin St
- Houston, TX 77002
- 713-623-6796
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
ENTREGA JUEVES 7 DE MAYO
Clear Lake Food Pantry
- 15700 Space Center Blvd
- Houston, TX 77062
- 281-333-3953
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy
- Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
St. Helen Catholic Church
- 2209 Old Alvin Rd
- Pearland, TX 77581
- 281-485-2976
- De: 2:00 PM - 4:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy
- Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 10:00 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos).
Mid Chambers Christian Caring Center
- 1120 N Main St
- Anahuac, TX 77514
- 409-267-6898
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106
- Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Community Family Centers
- 7524 Ave E
- Houston, TX 77012
- 713-923-2316
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (distribución solo en casos de emergencia).
Sacred Heart of Jesus Social Ministry
- 14307 Hwy 6
- Rosharon, TX 77583
- 281-431-0969
- De: 10:00 AM - 12:00 PM / 1:30 PM - 6:00 PM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St.
- Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St
- Houston, TX 77029
- De: 8:30 AM - 11:00 AM (Solo con cita previa - Compras EN PERSONA) / 1:30 PM - 5:00 PM (Solo con cita previa - Compras EN PERSONA)
Denver Harbor Multi-Service Center
- 6402 Market St
- Houston, TX 77020
- 281-802-8937
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr
- Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Martha’s Kitchen
- 322 S Jensen Dr
- Houston, TX 77003
- 713-224-2522
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Allies In Hope (Fannin Campus)
- 2328 Fannin St
- Houston, TX 77002
- 713-623-6796
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St
- Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir.
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
