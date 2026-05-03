Del 4 al 7 de mayo, residentes de San Francisco que necesiten apoyo alimentario podrán acceder a comida y despensas gratuitas en distintos puntos de la ciudad gracias a la red del San Francisco-Marin Food Bank y organizaciones comunitarias asociadas.

La organización distribuye alimentos gratis en diferentes barrios y recomienda revisar su directorio oficial antes de acudir a cualquier punto. También aconseja llamar previamente para confirmar horarios y disponibilidad de productos, ya que algunos centros tienen cupos limitados o requisitos específicos.

Entre las opciones abiertas para todos destaca GLIDE Foundation, ubicada en 330 Ellis Street, en Tenderloin. Allí se sirven comidas gratuitas todos los días del 4 al 7 de mayo en tres horarios: de 8:00 a 9:00 a. m., de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 4:00 a 5:00 p. m., sin requisitos de elegibilidad.

Entre los puntos disponibles destacan comedores comunitarios en Tenderloin, Bayview y Chinatown, además de centros de entrega de groceries. (Foto referencial: Freepik)

Otra alternativa disponible para cualquier persona es St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue. Este comedor ofrece desayunos y almuerzos diarios entre las 7:00 y 8:00 a. m., 10:00 a. m. a 1:30 p. m. y de 2:00 a 3:00 p. m.

Quienes busquen despensas gratuitas también pueden acudir al programa del District 10 Community Market, en Bayview, ubicado en 5030 3rd Street. Este centro entregará alimentos el lunes 4 y viernes 7 de mayo entre 1:00 y 6:00 p. m., aunque solicita revisar criterios de elegibilidad en su portal oficial.

En Chinatown, residentes de los códigos postales 94108 y 94133 podrán recibir ayuda en Chinatown YMCA, ubicada en 855 Sacramento Street. El centro ofrece despensas los martes de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y comidas los jueves de 12:00 p. m. a 1:00 p. m.

Los interesados deben revisar el directorio oficial del San Francisco-Marin Food Bank antes de acudir. (Foto referencial: Freepik)

Adultos mayores también cuentan con programas especiales del Food Bank, incluyendo cajas mensuales y ayuda de emergencia. Además, la organización brinda apoyo para solicitar beneficios como CalFresh, equivalente a cupones de alimentos en California.

Para encontrar el punto más cercano entre el 4 y el 7 de mayo, los interesados deben consultar el localizador oficial del San Francisco-Marin Food Bank, donde podrán revisar direcciones, horarios, requisitos y servicios disponibles según su zona en San Francisco.

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