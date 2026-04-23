Alimentos gratis en Texas estarán disponibles del 24 al 26 de abril en distintos puntos de entrega comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Durante el fin de semana del 24 al 26 de abril, diversas comunidades de Texas contarán con distribución de alimentos gratuitos a través de bancos de comida y despensas móviles. Estas jornadas buscan apoyar a familias que enfrentan inseguridad alimentaria, ofreciendo productos básicos sin costo.

Una de las principales organizaciones que coordina estas entregas es el Central Texas Food Bank, que mantiene una red activa de puntos de distribución en distintos condados del centro del estado.

Alimentos gratis en Texas se repartirán a través de despensas móviles y bancos de alimentos en varias ciudades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Puntos de entrega de alimentos gratis en Texas

Las entregas se realizan principalmente mediante dos modalidades:

  • Despensas móviles (Mobile Food Pantry): camiones que llevan alimentos directamente a comunidades, iglesias, escuelas y centros comunitarios.
  • Despensas fijas asociadas: organizaciones locales que reciben productos del banco de alimentos y los entregan en horarios programados.
DíaPunto de entrega / comedorDirecciónHorarioTipo de ayuda / detalles
ViernesThe Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027:00 a. m. – 2:00 p. m.Comidas frías y calientes para personas en situación de calle o vulnerabilidad.
ViernesAllies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX 7700210:00 a. m. – 4:00 p. m.Despensa de alimentos tipo pantry.
ViernesMartha’s Kitchen322 S Jensen Dr, Houston, TX 7700311:30 a. m. – 12:30 p. m.Comidas listas para llevar o consumir en el lugar.
ViernesCatholic Charities – Guadalupe Family Assistance Center326 S Jensen Dr, Houston, TX 7700311:30 a. m. – 12:30 p. m. (distribución enfocada en personas sin hogar) y 9:00 a. m. – 12:00 p. m. en su Mercado FFCDespensa de alimentos y mercado con productos frescos.
ViernesCombined Arms Veteran Transition Center2929 McKinney St, Houston, TX 7700310:00 a. m. – 2:00 p. m. (si coincide con 2.º o 4.º viernes del mes)Despensa de alimentos para veteranos y sus familias.
ViernesMount Zion Baptist Church – “Anna’s Food Market”2301 Nagle St, Houston, TX 7700410:00 a. m. – 12:00 p. m. (si cae en 0.ª, 1.ª o 2.ª semana del mes)Despensa de alimentos de iglesia.
ViernesHeights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St, Houston, TX 7700910:00 a. m. – 12:00 p. m. (si abre ese viernes específico, según rotación interna)Despensa interreligiosa; entrega hasta agotar stock.
ViernesPilgrim Community Center – “Manna House”3118 Blodgett St, Houston, TX 770049:00 a. m. – 12:30 p. m.Despensa de alimentos para familias de bajos recursos.
ViernesChristian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St, Houston, TX 7702710:00 a. m. – 2:00 p. m.Despensa de emergencia con alimentos y ropa.
SábadoThe Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027:00 a. m. – 2:00 p. m.Comidas frías y calientes.
SábadoCasa Juan Diego4818 Rose St, Houston, TX 770079:00 a. m. – 11:00 a. m.Despensa de alimentos sin cita previa (drive/walk-up).
SábadoGood Hope Missionary Baptist Church – Hope for Families3015 N MacGregor Way, Houston, TX 770049:00 a. m. – 12:00 p. m.Despensa de alimentos para familias.
SábadoKashmere Gardens Church of Christ4315 Leffingwell St, Houston, TX 770269:00 a. m. – 11:00 a. m. (si coincide con 2.º, 3.º o 4.º sábado del mes)Despensa de alimentos de iglesia.
SábadoChristian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St, Houston, TX 770279:00 a. m. – 12:00 p. m.Despensa de alimentos de emergencia.
DomingoThe Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027:00 a. m. – 2:00 p. m.Comidas frías y calientes, incluyendo desayuno y almuerzo.

Las ubicaciones exactas y fechas varían según el condado y la disponibilidad semanal, por lo que se recomienda revisar el calendario actualizado del banco de alimentos antes de acudir.

Alimentos gratis en Texas pueden obtenerse sin costo presentando requisitos mínimos en los centros autorizados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Requisitos para recibir alimentos gratis en Texas

En la mayoría de los casos, los requisitos son mínimos:

  • No se requiere comprobante de ingresos en muchas entregas.
  • Algunas ubicaciones pueden pedir identificación o comprobante de residencia.
  • Se recomienda llegar temprano, ya que la atención suele ser por orden de llegada hasta agotar existencias.

Cómo encontrar alimentos cerca de ti en Texas

Si no encuentras un punto de entrega cercano o quieres verificar horarios actualizados, el Central Texas Food Bank cuenta con la herramienta en línea , que permite ubicar despensas, horarios y rutas de distribución según tu zona.

Esta herramienta es especialmente útil porque muestra en tiempo real las opciones disponibles más cercanas al usuario.

¿Cómo conseguir comida gratis en Texas?

Puedes obtener comida gratis en despensas comunitarias, bancos de alimentos y programas móviles como los del Central Texas Food Bank. También puedes llamar al 211 o usar herramientas como “” para ubicar centros cercanos.

¿Dónde van a dar comida gratis en Dallas, TX?

En Dallas hay pantries, iglesias y bancos de comida como los conectados al North Texas Food Bank, que reparten alimentos en distintos puntos de la ciudad según calendario y demanda.

¿Cuánto dan de estampillas de comida en Texas?

El programa SNAP en Texas entrega un monto mensual en una tarjeta (Lone Star Card), y varía según ingresos, tamaño del hogar y situación familiar.

¿Texas ofrece almuerzo gratis?

Sí, muchos niños de familias de bajos ingresos pueden recibir desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido en las escuelas públicas.

