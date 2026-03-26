Ante el caos que se ha desatado en varios aeropuertos de Estados Unidos, con filas interminables, retrasos mayores a los habituales, múltiples cancelaciones y vuelos perdidos por falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en los filtros de revisión, ahora reforzados con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), distintas terminales han modificado sus recomendaciones sobre la hora de llegada de los pasajeros para evitar que pierdan sus vuelos. ¿Cuál es el tiempo de anticipación que se sugiere actualmente? Te lo contamos en esta nota.

Cabe recordar que todo esto ocurre a raíz del cierre parcial del gobierno federal que afecta directamente a la TSA desde mediados de febrero. Como consecuencia, sus trabajadores llevan más de un mes sin cobrar salarios, por lo que algunos han optado por renunciar y otros se han reportado enfermos, lo que ha reducido aún más el personal disponible y perjudica a los viajeros.

Un agente de la TSA dirige a una mujer mientras los viajeros hacen largas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 22 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia (Foto: Megan Varner / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)

EL NUEVO TIEMPO DE LLEGADA RECOMENDADO PARA NO PERDER TU VUELO

Normalmente, llegar con dos horas de antelación para vuelos nacionales y con tres horas para vuelos internacionales era la recomendación de la mayoría de los 23 principales aeropuertos de Estados Unidos. Sin embargo, a raíz del problema por falta de personal en la TSA, “siete aeropuertos, que en conjunto atienden a un promedio de 450,000 viajeros diarios, aconsejan llegar entre dos horas y media, y cuatro horas antes del vuelo”, publica NBC News.

El medio precisó que estos aeropuertos abarcan desde San Diego hasta Atlanta y la ciudad de Nueva York.

Katy Nastro, de la aplicación de viajes Going, recomendó que además de esas horas de antelación para embarcar en esta época, lo ideal es añadir aún más tiempo si es un vuelo internacional o si se viaja en las horas punta (los viernes en la tarde y los domingos en la mañana, se lee en Today.

Por su parte, la esposa de un jugador de béisbol profesional Madison Terry aconsejó en su cuenta de TikTok, el 18 de marzo, llegar con cuatro horas de antelación porque hay casos que los sitios web de los aeropuertos tienen un error de una hora, tal como le ocurrió cuando fue al aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, así que mejor prevenir que lamentar.

¿CÓMO CONSULTAR LOS TIEMPOS DE ESPERA DE LA TSA?

Para evitar contratiempos, puedes consultar los tiempos de espera de la TSA, a través de la aplicación MyTSA que está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Está disponible en las tiendas de aplicaciones iTunes y Google Play y se puede descargar en sus dispositivos electrónicos personales.

Si quieres añadir aeropuertos a la pantalla “Mis aeropuertos”, simplemente pulsa el ícono de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla e introduce el nombre del aeropuerto. Luego, haz clic en la estrella que aparece junto al nombre del aeropuerto para añadirlo a tu lista de favoritos.

Organiza tus aeropuertos favoritos pulsando el botón “Editar” en la esquina superior izquierda de la pantalla “Mis aeropuertos”. Después, arrastra y suelta los aeropuertos para ordenarlos como prefieras. Recuerda que si tienes activados los servicios de ubicación, el aeropuerto más cercano aparecerá siempre en primer lugar.

Viajeros hacen largas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 23 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia. Las interrupciones en los viajes continúan debido a que cientos de agentes de la TSA renunciaron o trabajan sin paga durante un cierre parcial del gobierno (Foto: Megan Varner / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)

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