Un frente meteorológico de gran intensidad mantiene en máxima alerta a distintas áreas de los Estados Unidos. Los pronósticos recientes advierten sobre distintos fenómenos que podrían impactar severamente la vida cotidiana para este nuevo inicio de semana. Con lo señalado, es importante mantenerse informado para tomar las precauciones necesarias a tiempo. Esta nota te revelará qué se espera y las zonas bajo riesgo.

La advertencia fue emitida por el Centro de Pronósticos de FOX , señalando que una fuerte tormenta se formará en la Costa Este de los EE. UU. desde este lunes 21 de agosto y podría mantenerse hasta este fin de semana, trayendo complicaciones climáticas en los próximos días.

El medio especializado señaló que los fuertes vientos serían un factor en contra, ya que soplarán desde tierra hacia el mar, ocasionando que las olas golpeen reiteradamente en las dunas costeras.

Como consecuencia, se originaría una erosión costera importante que afectaría los Outer Banks, la región del Atlántico Medio y Long Island.

Los fuertes vientos serían una de las condiciones más alarmantes para este nuevo inicio de semana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

No se descartan inundaciones costeras que pueden avanzar hacia las calles o viviendas, y lluvias intensas, afectando a los estados de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Nueva Jersey y parte del sur de Nueva Inglaterra, especialmente entre el jueves 24 y viernes 25 de septiembre.

Qué se espera para el fin de semana, según los pronósticos

El Centro de Pronósticos de FOX indicó que, para este fin de semana, se trasladará este centro de bajo presión hacia la región norte de los EE. UU., aunque no se tiene con certeza qué áreas afectará notoriamente.

Una posibilidad es que este sistema se desplace hacia Boston, lo cual permitiría que la ciudad registre vientos cercanos a los 112 km/h, fuertes lluvias y marejada ciclónica.

Las lluvias también serán uno de los fenómenos previstos para este inicio de semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Ahora, si la baja presión se dirige hacia Nueva Jersey o Long Island, los efectos más fuertes se concentrarían más al sur, lo que colocaría a la ciudad de Nueva cerca del borde de esta potente tormenta.