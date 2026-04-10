Ante el incremento de las tarifas eléctricas en Florida, la respuesta de los consumidores y de las organizaciones ambientales no se hizo esperar. Aunque las quejas fueron múltiples, la Comisión de Servicio Público (PSC) del estado decidió no reabrir el caso frente a las impugnaciones, por lo que ahora todo queda en manos de la Corte Suprema, que evaluará la legalidad del incremento solicitado por Florida Power & Light (FPL). A continuación, todo lo que debes saber sobre este caso.

SOBRE EL AUMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS DE FPL

En los últimos años, Florida Power & Light (FPL) ha solicitado varios incrementos de tarifas ante la Comisión de Servicio Público de Florida (PSC), argumentando principalmente: costos de combustible más altos, inversiones en infraestructura (red, plantas, resiliencia frente a huracanes) y transición hacia fuentes de energía más “limpias” o eficientes.

Tras aplicar el alza, lo único que ha generado son críticas por parte de los consumidores residenciales que denuncian facturas más altas y carga excesiva para hogares de bajos ingresos. Asimismo, las organizaciones ambientales cuestionan tanto el impacto social como el uso de recursos en proyectos de gas o infraestructura fósil, en lugar de acelerar más la energía renovable.

A pesar de las impugnaciones, la PSC no quiso reabrir el caso, por lo que su decisión provocó que organizaciones de consumidores y ambientales rechazaran la decisión alegando que favorece solamente a la empresa y no protege lo suficiente al usuario. Vale mencionar que dicha comisión suele aprobar acuerdos de tarifas multitramo (subidas escalonadas a lo largo de varios años).

Pese a las quejas de usuarios y ambientalistas, el regulador de Florida mantuvo el alza de FPL y ahora será la Corte Suprema la que decida si el aumento se ajusta a la ley (Foto: Freepik)

LA CORTE SUPREMA DE FLORIDA EVALUARÁ LA LEGALIDAD DEL ALZA

Cuando la PSC aprueba un incremento de tarifas y luego rechaza reabrir el caso, quienes la cuestionan pueden recurrir a la Corte Suprema de Florida para que revise los siguientes puntos:

Si la PSC actuó dentro de su autoridad legal.

Si respetó el procedimiento (audiencias, participación pública y evidencia).

Si la decisión está respaldada por el expediente administrativo (estudios de costos, proyecciones, etc.).

Aunque la Corte Suprema no fija tarifas, sí puede tomar las siguientes acciones:

Confirmar la decisión de la PSC (el aumento se mantiene).

Anularla total o parcialmente y ordenar que la PSC vuelva a evaluar el caso.

DATOS IMPORTANTES QUE DEBES SABER

El ajuste tarifario forma parte de un plan a varios años que contempla incrementos escalonados entre 2026 y 2029, con un impacto total superior a US$1,200 millones. En la práctica, los clientes residenciales verán subidas paulatinas en el monto de sus facturas mensuales.

Aunque el caso está en la Corte Suprema, el incremento autorizado para los usuarios de Florida Power & Light se mantiene.

Aunque el caso ya llegó a la Corte Suprema, los clientes de Florida Power & Light seguirán pagando el incremento mientras se revisa si la PSC actuó dentro de sus facultades (Foto: Freepik)

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