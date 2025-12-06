California ha implementando un nuevo portal web que favorecería completamente a las comunidades migrantes: podrán denunciar abusos en operativos migratorios realizados por agentes federales . Sin embargo, surge la duda de cómo reportar el uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados. En esta nota, te explicaré los pasos a seguir.

Desde junio del presente año, se están realizando distintas intervenciones y arrestos hacia aquellos inmigrantes considerados como “indocumentados” en el mencionado estado, ocasionando que distintas familias sean separadas.

La fuerza desmedida aplicada por los uniformados ha generado frustración entre sus residentes, considerando que no hay forma de detener estos abusos. Ante ello, el estado de California puso a disposición esta página web hacia la comunidad para que reporten “conductas ilegales”.

“Los agentes federales tienen la autoridad para hacer cumplir la ley federal, pero deben hacerlo conforme a la ley. Deben cumplir con la constitución y no están exentos de la responsabilidad”, fueron las palabras de Rob Bonta, fiscal general de California.

Desde junio del presente año, los agentes federales realizan operativos para detener inmigrantes indocumentados. (Crédito: AFP)

Cómo reportar un abuso durante operativos migratorios en California

Para iniciar, este reporte de abuso se mantendrá de manera confidencial, pero dependerá de ti si pretendes brindar tus datos personales. Sin embargo, es necesario que rellenes ciertos campos para que las autoridades respectivas de California se contacten a fin de recabar más información.

En este cuestionario, debes brindar tu número telefónico y tu dirección de correo electrónico. En caso tengas un abogado o representante, es necesario que rellenes su nombre en el campo solicitado.

En distintos estados de EE.UU. se están registrando denuncias contra ICE por supuestos abusos en sus redadas. (Foto: AFP)

Posteriormente, marcas la naturaleza del incidente y si estuviste presente durante la intervención. También debes describir lo que ocurrió en ese preciso momento, señalar si una persona resultó herida, e indicar dónde y en qué fecha se llevó a cabo este operativo migratorio.

Puedes indicar si presentaste una denuncia ante una agencia gubernamental, si hubo otras fuerzas del orden presentes durante la intervención, o si tienes conocimiento de algún informe policial. Para finalizar, el sistema te brinda la oportunidad de adjuntar evidencias, tales como fotografías y videos.

