En Illinois, en 2026 sí hay cambio de horario (Daylight Saving Time) : en primavera se adelanta el reloj una hora y en otoño se atrasa una hora. Todo el estado sigue el horario de la zona Central (CST/CDT) y continúa aplicando el horario de verano como el resto del país. Sabemos que la temporada de invierno está en su apogeo en los Estados Unidos, con un frío intenso apoderándose de gran parte de la mitad oriental; sin embargo, el cambio de clima no está lejos, y estos son los detalles que debes prestar atención para ajustar el tiempo y añadir más luz natural cada mañana en los próximos meses.

¿Cuándo es el cambio de horario (Daylight Saving Time) en Illinois en 2026?

En 2026, Illinois cambia la hora dos veces, igual que la mayoría de estados de Estados Unidos. Las fechas clave para tu calendario son:

Inicio de horario de verano (verano / “spring forward”): Domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. (CST → CDT).

Fin de horario de verano (invierno / “fall back”): Domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. (CDT → CST).

Evento Fecha Hora del cambio Acción del reloj Zona horaria antes → después Inicio de horario de verano (verano / “spring forward”) Domingo 8 de marzo de 2026 2:00 a. m. → 3:00 a. m. Se adelanta 1 hora CST → CDT Fin de horario de verano (invierno / “fall back”) Domingo 1 de noviembre de 2026 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Se atrasa 1 hora CDT → CST

La referencia oficial a nivel federal es el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), que regula el horario y las zonas horarias bajo la Uniform Time Act. Sitios técnicos de consulta horaria como timeanddate.com y bases de datos de tiempo para Illinois muestran exactamente estas fechas y el cambio de UTC-6 a UTC-5 en verano y viceversa.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Illinois?

En la práctica, para cualquier persona que vive en Illinois en 2026 aplica esta regla simple:

En marzo (inicio de verano): se adelanta el reloj 1 hora. Ejemplo: de las 2:00 a. m. pasas directamente a las 3:00 a. m. el 8 de marzo de 2026.

el reloj 1 hora. Ejemplo: de las 2:00 a. m. pasas directamente a las 3:00 a. m. el 8 de marzo de 2026. En noviembre (vuelta al horario estándar): se atrasa el reloj 1 hora. Ejemplo: de las 2:00 a. m. regresas a la 1:00 a. m. el 1 de noviembre de 2026.

Todo Illinois usa la hora central: en invierno rige Central Standard Time (CST, UTC-6) y en verano Central Daylight Time (CDT, UTC-5). Eso significa más luz por la tarde en verano, pero amaneceres un poco más tarde, algo muy visible en ciudades como Chicago, Springfield, Rockford o Peoria.

Cómo ajustar el reloj (y tu rutina) en 2026

Aunque hoy muchos dispositivos se actualizan solos, vale la pena tener un protocolo claro para el cambio de horario en Illinois. Una guía práctica para el domingo 8 de marzo y el domingo 1 de noviembre de 2026 sería:

Revisa tus dispositivos manuales

Relojes de pared, horno, microondas, reloj del auto y cualquier reloj analógico no conectado a internet deben ajustarse manualmente antes de acostarte o al despertar.​

Los teléfonos, computadoras y smartwatches configurados con “hora automática” y zona “Central Time (US & Canada)” se ajustan solos según las reglas oficiales de DST.

Adelanta tu sueño en primavera

Para “spring forward” (marzo), intenta acostarte 15–20 minutos antes durante 3–4 noches previas, para que tu cuerpo no sienta tan brusco perder una hora.

Si trabajas en turnos tempranos o tienes clases, revisa con antelación horarios de transporte, vuelos y reuniones en formato local (CST/CDT).

Aprovecha la hora extra en otoño

En “fall back” (noviembre), ganarás una hora de sueño, pero conviene mantener rutina fija para no desajustar demasiado tu reloj biológico.​

Es buen momento para tareas de seguridad en casa: cambiar baterías de detectores de humo y revisar cronogramas de termostatos y enchufes inteligentes.​

Confirma siempre con fuentes oficiales

Antes de viajar, checa la hora oficial para Illinois en portales de referencia temporal como timeanddate.com para la zona Central.

A nivel local, algunos municipios y ciudades de Illinois (como Godfrey) publican recordatorios de cambio de hora en sus páginas oficiales y agendas municipales.​

¿Hay planes para eliminar el cambio de horario en Illinois?

En los últimos años, varios legisladores de Illinois han impulsado proyectos para establecer de forma permanente el horario de verano y dejar de cambiar la hora dos veces al año. Por ejemplo, la propuesta HB0039 busca que el horario de verano sea el horario estándar de todo el estado durante todo el año, pero cualquier cambio definitivo requiere la aprobación del Congreso federal por la Uniform Time Act de 1966.

Hasta inicios de 2026, ninguna de estas iniciativas se ha traducido en un cambio efectivo de normativa a nivel federal, por lo que Illinois sigue el mismo esquema de horario de verano que la mayoría del país. Medios nacionales y regionales, como The Hill y radios públicas de Illinois, recuerdan que sin un cambio en la ley federal, los relojes seguirán “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre.

Consejos para quienes viven y trabajan en Illinois

Pensando en la experiencia de quien vive en Illinois, el cambio de horario no solo afecta el reloj, también tu logística diaria. Algunos puntos de valor práctico para 2026:

Si trabajas con equipos en otras zonas horarias (por ejemplo, Costa Este o Costa Oeste), marca en tu calendario los cambios del 8 de marzo y 1 de noviembre para evitar confusión en reuniones online.

Si te dedicas a transporte, salud, seguridad, retail o educación, coordina con tu empleador las horas de turno la noche del cambio, porque puede haber horas “duplicadas” en otoño o “saltadas” en primavera.

Para familias con niños, planificar gradualmente los horarios de sueño y comidas ayuda a reducir irritabilidad y cansancio la semana del cambio de horario.

En resumen, en 2026 en Illinois el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo (se adelanta una hora) y termina el domingo 1 de noviembre (se atrasa una hora), manteniendo el esquema clásico de “spring forward, fall back” mientras no cambie la legislación federal.