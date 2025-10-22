Se acerca el cambio de horario en Texas y con él, el regreso al horario estándar en todo el estado. A partir del domingo 2 de noviembre de 2025, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando el fin del horario de verano y dando paso a días con amaneceres más tempranos y atardeceres más cortos. Esta modificación, que forma parte del sistema nacional de Daylight Saving Time (DST), afectará a ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, donde los habitantes deberán ajustar sus rutinas para adaptarse al nuevo horario.

¿Cuándo cambia la hora en Texas?

Según la normativa federal de Estados Unidos, el cambio de horario en Texas se realizará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., momento en que los relojes deberán atrasarse una hora (de las 2:00 a la 1:00 a.m.).Con este ajuste, los texanos regresan al horario estándar, que se mantendrá vigente hasta marzo de 2026, cuando vuelva a aplicarse el horario de verano.

¿Por qué se realiza el cambio de hora?

El Daylight Saving Time (DST), o horario de verano, tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos, reduciendo el uso de energía eléctrica y extendiendo las horas de luz natural en las tardes.Sin embargo, en noviembre, el regreso al horario estándar permite que las mañanas sean más luminosas, algo especialmente útil en las jornadas laborales o escolares que inician temprano.

¿Cómo ajustar el reloj correctamente?

Si vives en Texas, recuerda que la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos, computadoras y relojes inteligentes, ajustan la hora automáticamente según la zona horaria configurada.No obstante, los relojes analógicos, despertadores o aparatos sin conexión a internet deberán modificarse manualmente la noche anterior, preferiblemente antes de dormir.

Recomendación: antes de acostarte el sábado 1 de noviembre, atrasá tu reloj una hora (por ejemplo, de las 11:00 p.m. a las 10:00 p.m.) para despertar ya con la hora correcta el domingo.

Impacto en las principales ciudades de Texas

El cambio de horario aplica en todo el estado, incluyendo las siguientes ciudades:

Houston

Dallas

Austin

San Antonio

Fort Worth

El Paso (también sigue el horario de montaña, pero ajusta el reloj en el mismo momento que el resto del país)

En todas ellas, el ajuste será idéntico: atrasar una hora los relojes durante la madrugada del domingo 2 de noviembre.

Consejos para adaptarte al cambio de horario

Ajusta tu rutina de sueño unos días antes del cambio para que tu cuerpo se adapte con mayor facilidad.

unos días antes del cambio para que tu cuerpo se adapte con mayor facilidad. Verifica tus dispositivos electrónicos , especialmente si viajas entre zonas horarias.

, especialmente si viajas entre zonas horarias. Planifica tus actividades del fin de semana con el nuevo horario para evitar confusiones.

del fin de semana con el nuevo horario para evitar confusiones. Aprovecha la hora extra de descanso, ideal para recuperar energías o disfrutar una mañana más relajada.