Un juez aprobó un acuerdo por 425 millones de dólares en una demanda que acusaba a Capital One de ofrecer tasas de interés más bajas en cuentas de ahorro antiguas, mientras promovía tasas más altas en un producto similar más reciente. Con esta aprobación, se abre el camino para que los clientes que califican reciban pagos. Esto incluye a quienes tuvieron una cuenta 360 Savings en cualquier momento entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025.

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El caso, en el que Capital One niega haber actuado de forma indebida, se centra en dos tipos de cuentas de ahorro. CBS News informa que, en 2019, la empresa lanzó una nueva cuenta llamada 360 Performance Savings, que ofrecía mejores tasas de interés que la cuenta anterior 360 Savings.

Según la demanda, el banco no informó con claridad a los clientes de 360 Savings sobre la existencia de esta nueva cuenta con mayores beneficios, ni les advirtió que su producto ya no era la mejor opción disponible.

Los pagos beneficiarán a clientes que tuvieron una cuenta 360 Savings entre septiembre de 2019 y junio de 2025. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Soy elegible para recibir el pago?

El acuerdo incluye a los clientes de Capital One que tuvieron una cuenta 360 Savings entre las fechas mencionadas, así como a titulares conjuntos o compartidos de esas cuentas, de acuerdo con el sitio web del acuerdo.

¿Necesito presentar una solicitud para recibir el pago?

El sitio web del acuerdo señala que los clientes elegibles de Capital One no necesitan presentar ningún reclamo para recibir el dinero; sin embargo, podían optar por recibir el pago de forma electrónica en lugar de un cheque, siempre que tomaran esa decisión antes del 30 de marzo.

Las personas que no eligieron el pago electrónico y cuyo monto supere los 5 dólares recibirán un cheque por correo. Si la cantidad es menor a 5 dólares, solo recibirán el dinero quienes hayan seleccionado la opción electrónica.

¿Cuánto dinero recibiré?

El monto que recibirá cada persona dependerá de cuánto interés adicional habría ganado si su cuenta 360 Savings hubiera tenido la misma tasa que la cuenta 360 Performance Savings durante ese periodo.

Luego, el dinero total del acuerdo se dividirá entre todos los clientes elegibles. Antes de repartirlo, se descontarán costos como honorarios legales y gastos administrativos, y el resto será distribuido entre los titulares de cuentas.

¿Cuándo se enviarán los pagos?

Tras la aprobación del acuerdo el 20 de abril y siempre que no haya apelaciones legales, se espera que los pagos comiencen a enviarse alrededor del 21 de julio, según el sitio web del acuerdo.

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