A pocos días de Thanksgiving 2025, millones de viajeros en Estados Unidos se preparan para enfrentar una de las semanas más complicadas del año en materia de clima. Tormentas severas, lluvias intensas, niebla, nieve y hasta una posible ventisca amenazarán carreteras y aeropuertos, según meteorólogos de AccuWeather. Desde el martes y hasta el mismo Día de Acción de Gracias, varios sistemas atmosféricos simultáneos generarán retrasos, cierres temporales y condiciones peligrosas a lo largo del país.

Martes 25

El martes, la actividad climática se extenderá desde el Este hasta el Norte Central y el Noroeste. Aunque el sistema que avanza desde los estados del sur perderá algo de intensidad al llegar al noreste, seguirá causando tormentas con ráfagas fuertes, lluvia que vuelve resbaladizas las carreteras y bancos de niebla que reducirán la visibilidad.

A medida que aumente el flujo de autos y aviones, también lo harán los retrasos. La lluvia impulsada por ráfagas de viento puede generar salpicaduras peligrosas en autopistas, mientras que la baja visibilidad en aeropuertos podría obligar a operar bajo reglas IFR, aumentando la separación entre vuelos.

Entre Tennessee, Carolina del Norte, Misisipi y Luisiana, existe probabilidad de tormentas fuertes o localmente severas desde la tarde hasta la noche del martes.

Mientras tanto, en la franja norte de los estados centrales, una zona de nieve evolucionará hacia una tormenta invernal con riesgo de convertirse en ventisca en algunos sectores, explicó el meteorólogo Brandon Buckingham. Las interestatales 29 y 94 serán las más afectadas, con viajes resbaladizos, demoras y posibles cierres hasta la noche.

En el Noroeste, un sistema que llega desde el Pacífico marcará el comienzo de un río atmosférico, dejando lluvias intensas en zonas bajas, inundaciones localizadas y nieve en áreas elevadas desde el martes y extendiéndose hasta el miércoles y el Día de Acción de Gracias.

El pronóstico de viaje de Thanksgiving 2025 alerta sobre posibles retrasos. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Miércoles 26

El miércoles, una masa de aire mucho más fría avanzará desde los estados centrales hacia el este y el sur. Esto potenciará la tormenta en el norte-central, generando fuerte viento, nieve intensa y condiciones de ventisca, especialmente alrededor del Lago Superior, con impacto mayor en Minnesota y el norte de Michigan.

Las autopistas 35 y 94 enfrentarán serios problemas, desde visibilidad casi nula hasta acumulaciones que podrían bloquear caminos secundarios entre Alexandria y Duluth (Minnesota) y hasta Ironwood y Marquette (Michigan).

Más al sureste, el aire ártico favorecerá nieve por efecto lago en regiones cercanas a los lagos Michigan, Huron, Erie y Ontario. Intereses clave como las I-75, I-79, I-80, I-81, I-86, I-90 e I-196 podrían experimentar tramos cubiertos de nieve y poca visibilidad.

Ciudades como Minneapolis, Chicago, Detroit y Cleveland podrían enfrentar retrasos por vientos superiores a 40 mph, advirtió Buckingham.

En la Costa Este, el sistema que se desplaza hacia el océano dejará lluvia y niebla matinal el miércoles, con mejoría gradual hacia la tarde y noche. Pese a ello, algunas aerolíneas podrían mantener retrasos según la intensidad del clima temprano.

Para el Thanksgiving 2025, los expertos recomiendan revisar el clima local antes de viajar. | Crédito: AFP

Mientras tanto, el Noroeste seguirá bajo los efectos del río atmosférico, con lluvias intensas en Washington y Oregón, impacto en el corredor de la I-5 y retrasos en los aeropuertos de Seattle y Portland. Aunque los niveles de nieve subirán por encima de los pasos montañosos, la lluvia, la niebla y los vientos seguirán creando desafíos.

Thanksgiving Day

Para el Día de Acción de Gracias, los mayores problemas se concentrarán cerca de los Grandes Lagos y en la franja que va desde el norte de las Rocosas hasta el litoral del Noroeste. La nieve por efecto lago se expandirá tierra adentro en Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania y en buena parte de Nueva York.

En el Noroeste, la nieve avanzará hacia Idaho, Montana y Wyoming, mientras que la lluvia persistirá sobre la I-5 en Washington y Oregón, complicando nuevamente el tránsito.

En Florida central y sur, podrían darse tormentas aisladas, generando algunos retrasos menores.

El pronóstico de viaje para Thanksgiving 2025 anticipa retrasos por clima inestable en varias regiones del país. | Crédito: AccuWeather

El clima para el desfile de Thanksgiving en Nueva York

Las buenas noticias: no lloverá ni nevará durante el desfile de Thanksgiving en la ciudad de Nueva York.Las malas: las ráfagas de viento podrían complicar tanto a los asistentes como a los encargados de los globos gigantes.

Se recomienda a quienes aguardarán horas en las calles abrigarse bien, ya que las temperaturas AccuWeather RealFeel® se moverán en los 30°F e incluso bajarán a los 20°F por momentos.

Los globos podrían tener que mantenerse más cerca del suelo por seguridad. Aunque las avenidas norte-sur brindan algo de protección, las intersecciones actuarán como túneles donde el viento cruzado será más intenso, especialmente entre la mañana tarde y el resto del día.

