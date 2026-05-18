Enviar dinero a tus familiares desde los Estados Unidos no debería significar perder una parte importante debido a las altas comisiones. Para tu beneficio, los inmigrantes cuentan ahora con una alternativa financiera para proteger sus economías familiares y simplificar las transferencias. Se trata de la Tarjeta de Financiera para el Bienestar, un recurso que pretende transformar la manera en cómo apoyas a tus seres queridos, limitando los cobros excesivos. Para que sepas más detalles al respecto, te invitamos a leer la siguiente nota.

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Dicho beneficio está dirigido para los inmigrantes mexicanos que residen en EE. UU. y suelen enviar, de manera frecuente, remesas a sus familiares. Sin embargo, tienen muchas dificultades al realizar este proceso debido a las elevadas tarifas.

Ante esta problemática, el Gobierno de México impulsó esta tarjeta de débito y prepago con la finalidad de que sus habitantes transfieran dinero con altos estándares de seguridad y rapidez; además representa un ahorro económico gracias a la aplicación de comisiones bajas.

La opción mencionada pretende posicionarse como el sustituto de las opciones tradicionales para el envío de remesas. Es más, su trámite puede realizarse directamente en las sedes consulares mexicanos en los Estados Unidos .

Los mexicanos suelen tener complicaciones durante el envío de remesas, ya que suelen pagar altas comisiones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las comisiones por mandar remesas entre México y Estados Unidos

Habitualmente, las remesadoras tradicionales suelen cobrar una comisión fija por envío entre ambos países, más un margen en el tipo de cambio. Entonces, los costos podrían situarse entre un rango de $5 a $20 , dependiendo del monto.

Por su parte, Financiera para el Bienestar (Finabien) especifica que su comisión es de $2,99 por cada envío realizado de EE. UU. a México; sin importar el monto enviado.

La tarjeta Finabien suele fijar un monto fijo de comisión sin importar la cantidad de dinero enviado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo pagar menos al enviar remesas de EE. UU. a México

Como primer paso, es necesario que el ciudadano mexicano solicite la Tarjeta Finabien mediante los consulados consulados o en línea. De esa manera, podrá activarla en la app oficial y así conseguir distintos beneficios que te los revelaré a continuación.

Transferencias más rápidas.

El dinero puede llegar en cuestión de segundos si el remitente y el destinatario cuentan con la Tarjeta Finabien.

Envíos de hasta $2,500 diarios y $9,999 mensuales.

Acceso al dinero las 24 horas.

Cobro del dinero en distintas sucursales de Finabien.

El dinero queda resguardado en la cuenta digital vinculada a la tarjeta.

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