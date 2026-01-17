Con la llegada de la temporada de impuestos, el 26 de enero de 2026, los contribuyentes en Estados Unidos se preparan para presentar sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2025, revisar sus ingresos y organizar todos sus comprobantes. Aunque el plazo oficial vence el 15 de abril, muchos se alistan para iniciar el trámite y no esperar última hora. Teniendo en cuenta que ahora es posible realizar la declaración en línea y, en muchos casos, de forma gratuita mediante programas autorizados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), te explicamos cómo aprovechar la presentación electrónica (e‑file) paso a paso para agilizar el proceso y obtener una respuesta más rápida sobre tu reembolso o el saldo a pagar.

¿QUÉ ES EL E-FILE?

E-file es el término que se usa para la presentación electrónica de declaraciones de impuestos ante el IRS u otras autoridades tributarias de Estados Unidos. Es decir, en vez de imprimir los formularios y enviarlos por correo, se emiten por internet usando un software o servicio autorizado. Suele ser más rápido, reduce errores y permite recibir confirmación de recepción y, en muchos casos, un reembolso más pronto.

Vale precisar que puede usarlo con un software comercial, un preparador de impuestos o programas gratuitos. Por lo tanto, queremos que entiendas que el término E-File solamente describe el método de envío, no si es gratis o de pago, precisa el sitio web del IRS.

La temporada de impuestos inicia el 26 de enero de 2026, por lo que es importante estar enterado de todo lo relacionado a este periodo en Estados Unidos (Foto: IRS)

DOS FORMAS DE USAR EL E-FILE

El IRS establece dos modalidades de presentación para usar el E-File del IRS. Estas son:

1. Software de impuestos guiados: dirigido a contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de hasta US$89,000 o menos. Deje que el software haga el trabajo:

Elige entre las empresas de software fiscal asociadas al IRS.

Responde las preguntas sencillas.

Con él tendrás cálculos matemáticos más precisos.

Prepara y presenta impuestos estatales gratuitos.

OJO: Recuerda que para la preparación y presentación de impuestos hay una versión en español disponible.

2. Formularios electrónicos rellenables: están disponibles para cualquier nivel de ingresos. Aquí tú harás el trabajo:

Ingresarás tu información en los formularios en línea que selecciones.

Las instrucciones del formulario te guiarán.

Se utilizan cálculos limitados.

No se requiere declaración de impuestos estatales.

¿CÓMO USAR EL E-FILE DEL IRS?

A continuación, los pasos para usar el E-File del IRS en esta temporada de declaración de impuestos:

1. Ingresa al sitio oficial del IRS

Lo primero que debes hacer es ingresar al sitio oficial para presentar tus impuestos. Solamente entra a IRS.gov/FreeFile, único acceso válido a la herramienta. Si lo haces desde los sitios comerciales de los proveedores, no se podrá ser usado.

2. Elije cualquiera de las dos modalidades de presentación

Elija una opción de Free File del IRS: Software de impuestos guiados o Formularios rellenables de Free File. Antes de elegir, ten presente que para la declaración guiada y gratuita existe un umbral de Ingreso Bruto Ajustado (AGI) para calificar (hasta US$89,000 o menos).

3. Seleccionar proveedor o crear cuenta

Si seleccionas Impuestos Guiados, elige un socio de Free File del IRS mediante la herramienta: Encuentre a su socio de confianza o Explorar todos. Cuando escojas uno, el IRS lo redirigirá directamente a tu sitio web para crear una cuenta.

Cada socio establece sus propios criterios de elegibilidad (ingresos, edad, estado de residencia); por lo tanto, una vez que selecciones un socio, el IRS te redirigirá directamente a su sitio web para crear una cuenta.

Si seleccionas Formularios rellenables de archivo gratuito, haz clic en Formularios rellenables de archivo gratuito.

4. Prepara y envía la declaración

Prepara y presenta tu declaración de impuestos federales utilizando el software de impuestos guiados o los formularios rellenables de Free File. Recibe una confirmación por correo electrónico cuando el IRS haya aceptado tu declaración.

Si tu declaración es rechazada, en la mayoría de los casos puede hacer las correcciones necesarias y volver a enviarla electrónicamente antes de la fecha límite.

Hay formas de pagar menos impuestos en Estados Unidos gracias a las deducciones fiscales (Foto: Freepik)

