La mayoría de conductores en Florida tienen el hábito de conducir su automóvil en compañía de su mascota, ya que dicho animal lo consideran parte de su familia; sin embargo, lo que parece un paseo divertido e inofensivo, puede traer complicaciones legales en caso no se tomen las precauciones adecuadas. Si estás acostumbrado a realizar esta acción, es necesario que sepas qué debes tener en cuenta para evitar una multa.

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Como primer punto, dentro de las leyes de tránsito vigentes en el estado mencionado, no se contempla ninguna prohibición que impida a los habitantes en conducir con un perro suelto en el vehículo o colocado directamente en sus piernas .

El marco legal de Florida respecto a la distracciones al conducir se enfoca en la manipulación de cualquier aparato electrónico, entre los cuales destaca principalmente el teléfono móvil.

En Florida, no existe alguna normativa que impida al conductor estar acompañado de su mascota. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo señalado, pensarás que tu can puede realizar cualquier acción dentro de tu coche mientras estés conduciendo, pero existen ciertos lineamientos que son necesarios cumplir para evitar cualquier sanción de tránsito.

Entonces, los conductores de Florida que se trasladen con sus mascotas se exponen a sanciones económicas o arrestos si el animal genera distracción, obstruye la vista del camino o propicia maniobras de riesgo al volante, así lo detalló N+ Univision .

Eso sí, está permitido que los perros se transporten en las cajas traseras de las camionetas en el estados; sin embargo, dicha práctica resulta prohibido en los condados de Miami-Dade y Orange, ya que poseen ordenanzas locales.

Las multas pueden imponerse a los conductores en caso la mascota generen una distracción. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un deceso seguro en caso de un accidente automovilístico

¿Algunas vez te has preguntado qué ocurriría si tuvieras un accidente de tránsito junto a tu mascota? Se trataría de un hecho fatal para ti, ya que tu mejor amigo podría asegurar tu deceso.

Durante un impacto, tu perro puede transformarse en un proyectil interno; como ejemplo, la especialista en seguridad vial Jennifer Huebner-Davidson detalló que un can de 10 libras genera 300 libras de presión en un choque a 30 millas por horas, mientras que uno de 80 libras alcanza las 2,400 libras de fuerza .

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