La identificación física del TSA PreCheck puede quedar en el olvido por los usuarios que realizan viajes gracias a la última actualización tecnológica. Recientemente, se confirmó que Google Wallet es compatible con TSA PreCheck Touchless ID, lo que permitirá a los viajeros tomar sus vuelos de una manera más rápida y fácil. En esta nota, te brindaré más detalles al respecto sobre esta novedosa modalidad.

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Se trata de la primera billetera digital que se integra a este programa del gobierno de EE.UU., el cual permite a los viajeros calificados como “de bajo riesgo” pasar los controles de seguridad de los aeropuertos del país en minutos por carriles exclusivos.

Qué es TSA PreCheck Touchless ID

De acuerdo al portal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) , se trata de una función adicional de este programa que utiliza el reconocimiento facial para verificar la identidad del viajero en los controles de seguridad de los aeropuertos.

La modalidad puede ser usada por usuarios que son miembros del TSA PreCheck, tienen pasaporte válido y han vinculado su perfil con una aerolínea participante, ya sea American, Delta, United, Alaska, etc.

La TSA PreCheck permite a los usuarios inscritos en pasar controles de seguridad con mayor rapidez a lo habitual. (Crédito: John Moore / Getty Images) / John Moore

Cómo funciona el Google Wallet en el TSA PreCheck Touchless ID

Esta billetera digital se trata de una opción ideal que ahorrará más tiempo de lo que imaginas. Anteriormente, los pasajeros que usaban Touchless ID debían subir manualmente los datos de su pasaporte en la app de cada aerolínea participante.

Con la integración de Google Wallet, los usuarios sólo necesitan registrar su pasaporte y autorizar el servicio una única vez en la app, permitiendo que su identidad verificada se comparta automáticamente con cualquier aerolínea que participe en TSA PreCheck Touchless ID.

Entonces, si estás inscrito al TSA PreCheck y vinculas tu pasaporte a Google Wallet, pasarás los filtros de seguridad mediante el reconocimiento facial y tu pase de abordar digital .

Insertar la credencial del TSA PreCheck Touchless ID a Google Wallet es una modalidad recomendada por las autoridades de la TSA. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo registrarse con Google Wallet

Así indica la TSA en caso tengas Google Wallet y pretendes afiliarlo al TSA PreCheck Touchless ID:

Crea una cuenta de Google ID (respaldada por un pasaporte estadounidense) en Google Wallet. Factura tu vuelo y guarda tu tarjeta de embarque en Google Wallet. Si cumples los requisitos, verás un botón de “Comenzar” en tu tarjeta de embarque, que te dirigirá a la página de inscripción de la TSA. Acepta compartir de forma segura tu contraseña de Google ID y la tarjeta de embarque de tu próximo viaje con la TSA. Una vez que la TSA confirme su inscripción, aparecerá un indicador de TSA PreCheck Touchless ID en tu tarjeta de embarque de Google Wallet, lo que significa que ya puedes utilizar los carriles exclusivos de TSA PreCheck Touchless ID en el aeropuerto.

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