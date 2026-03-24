Las demoras en los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos se han vuelto cada vez más frecuentes, en gran parte por la falta de personal y el aumento del número de pasajeros. Ante este escenario, muchos viajeros están recurriendo a servicios que les permiten pasar más rápido por los filtros, especialmente en temporadas de alta demanda. Entre las opciones más populares destacan TSA PreCheck y CLEAR+, dos programas diseñados para reducir los tiempos de espera, aunque cada uno funciona de manera distinta. Conocer sus diferencias y cómo inscribirse puede ayudarte a elegir la mejor alternativa según tu forma de viajar.

TSA PreCheck es un programa administrado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que ofrece un proceso de revisión más ágil. Quienes son aprobados pueden usar carriles exclusivos y evitar medidas como quitarse los zapatos, el cinturón o sacar dispositivos electrónicos del equipaje.

Para obtener este beneficio, es necesario completar un proceso de inscripción que incluye varios pasos. Primero, se debe llenar una solicitud en línea con datos personales. Luego, pagar una tarifa aproximada de 80 dólares por cinco años de membresía y programar una cita presencial en un centro autorizado.

Ambos requieren inscripción previa, aunque CLEAR+ puede activarse en minutos y TSA PreCheck tarda más tiempo. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

Durante esa cita, se verifica la identidad del solicitante, se toman huellas digitales y una fotografía. Después, la TSA realiza una revisión de antecedentes. Si todo es aprobado, el viajero recibe un número conocido como KTN, que debe añadir a sus reservas para acceder a los beneficios del programa.

Por otro lado, CLEAR+ funciona de una manera diferente. En lugar de acelerar la inspección de seguridad, se enfoca en agilizar la verificación de identidad antes de llegar a ese punto. Utiliza tecnología biométrica, como reconocimiento facial o escaneo de iris, para evitar la revisión manual de documentos.

El registro en CLEAR+ es mucho más rápido. Puede hacerse en línea o directamente en el aeropuerto, presentando una identificación oficial. Luego, se capturan los datos biométricos del usuario y, en la mayoría de los casos, la cuenta queda activa en cuestión de minutos. Su costo anual es de 209 dólares.

Elegir entre uno u otro dependerá de la frecuencia de viaje y del nivel de rapidez que busque cada pasajero. (Foto: AFP)

Aunque ambos servicios buscan lo mismo (reducir tiempos de espera), cumplen funciones complementarias. TSA PreCheck acelera el control de seguridad, mientras que CLEAR+ permite avanzar más rápido en la verificación de identidad. Por eso, muchos viajeros frecuentes optan por usar ambos para ahorrar aún más tiempo.

Elegir uno u otro dependerá de las necesidades de cada persona. Quienes viajan ocasionalmente pueden encontrar útil la rapidez de activación de CLEAR+, mientras que los pasajeros frecuentes suelen beneficiarse más de TSA PreCheck.

En cualquier caso, estos programas se han convertido en grandes aliados para hacer más eficiente y menos estresante la experiencia en los aeropuertos.

¿Por qué se registran largas colas en los aeropuertos de EE. UU.?

Las largas colas en los aeropuertos de Estados Unidos se deben principalmente a la falta de personal en los controles de seguridad, especialmente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En los últimos meses, muchos agentes dejaron de trabajar o se han ausentado por problemas como retrasos en el pago de salarios y el impacto de un cierre parcial del gobierno, lo que redujo la capacidad para procesar pasajeros con normalidad.

Otro factor importante es el aumento de la demanda de viajes combinado con situaciones externas, como tormentas o eventos climáticos extremos que provocan retrasos y cancelaciones de vuelos.

Además, las soluciones temporales, como el uso de agentes de otras agencias, no han sido del todo efectivas ya que no cuentan con la capacitación necesaria para reemplazar a los agentes de seguridad.

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