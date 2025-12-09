En 2026, Nueva York activará un puñado de leyes que va a cambiar la forma en que se trabaja, se mueve por la ciudad y se usan servicios tan comunes como la entrega a domicilio. Y es que después de revisar todas estas normas, muchas personas podrían verse afectadas sin darse cuenta, desde trabajadores de restaurantes hasta repartidores, conductores y vendedores ambulantes.

Pero, ¿qué significa cada uno de estos cambios y por qué vale la pena conocerlos a tiempo? Son ajustes que van desde temas salariales hasta seguridad vial, pasando por derechos laborales y transparencia en plataformas digitales. Así que sí, es bueno conocer de qué se trata todo esto.

LEYES QUE INICIARÁN EN NUEVA YORK EN 2026

1. Aumento del salario mínimo

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal subirá 50 centavos por hora. Quienes trabajan en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester recibirán US$17 por hora, mientras que en el resto del estado la cifra será de US$16.

Este incremento busca aliviar un poco el impacto del costo de vida, que todos sabemos que no deja de subir. Y aunque no es una solución definitiva, sí representa un paso hacia mejores condiciones laborales para sectores que suelen quedar rezagados.

Nueva York es uno de los estados que ha confirmado que aumentará su salario mínimo para el 2026 (Foto: Freepik)

2. Fin de las sanciones penales para vendedores ambulantes

El 9 de marzo de 2026, Nueva York eliminará las sanciones penales por operar sin licencia o cometer infracciones relacionadas con la venta ambulante. En lugar de cargos criminales, se aplicarán multas o sanciones civiles.

Esto puede parecer un detalle técnico, pero para muchas personas es un alivio enorme. Significa que quienes dependen de este tipo de trabajo podrán hacerlo sin temor a enfrentar antecedentes penales que luego afectan empleo, vivienda o trámites migratorios.

3. Transparencia salarial para repartidores

A partir del 26 de enero de 2026, las empresas de entrega deberán pagar a los repartidores dentro de los siete días posteriores al período de pago y entregarles un desglose claro de cómo se calculó su compensación. También deberán guardar estos registros durante tres años.

Para quienes trabajan con aplicaciones, esto puede ayudar a entender mejor el pago real por cada pedido y reclamar si hay discrepancias. Es un intento de ordenar un sector donde la falta de claridad siempre ha sido un problema.

4. Nuevas reglas para la licencia por enfermedad

Desde el 22 de febrero de 2026, los empleadores deberán ofrecer 32 horas de licencia no remunerada por enfermedad o emergencias de seguridad, y los empleados podrán usar ese tiempo de inmediato.

Además, algunos eventos que antes implicaban solicitar un cambio temporal de horario ahora se consideran razones válidas para pedir esta licencia. Es un avance en protección laboral y un recurso importante para quienes enfrentan situaciones inesperadas.

5. Opción de propina por adelantado en pedidos en línea

Las plataformas de comida y comestibles deberán ofrecer al cliente una opción de propina antes o al momento de hacer un pedido en línea, también desde el 26 de enero de 2026.

Esto busca que los repartidores reciban un pago más justo y que las plataformas sean transparentes con los usuarios desde el inicio del proceso.

6. Propinas estandarizadas para trabajadores de reparto

Aplicaciones como Uber Eats o Instacart tendrán que incluir una opción de propina mínima del 10 % del valor del pedido.

Lo que se pretende es evitar casos en los que los trabajadores reciben propinas demasiado bajas o directamente inexistentes, aun cuando el cliente sí pensaba que estaba dejando algo.

Instacart es una aplicación que le da trabajo a muchas personas en Estados Unidos (Foto: Instacart)

7. Seguridad obligatoria para bicicletas eléctricas

Repartidores que utilicen bicicletas eléctricas deberán usar modelos certificados y que cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la ciudad, también desde el 26 de enero de 2026. Las empresas serán responsables de facilitar el acceso a estos equipos.

Es una medida que apunta a reducir accidentes y proteger tanto a los trabajadores como a quienes comparten la vía con ellos.

8. Cambios en el sistema de puntos para conductores

A partir de febrero de 2026, las reglas de tránsito se endurecen: la licencia podrá suspenderse con 10 puntos acumulados en dos años, y no con 11 puntos en 18 meses, como ocurre ahora.

Varias infracciones recibirán más puntos: exceder la velocidad, usar el teléfono mientras se conduce o manejar de forma temeraria. Incluso acciones que antes no generaban puntos —como tener luces rotas o hacer un giro en U ilegal— ahora contarán. Todo esto busca mejorar la seguridad vial ante el aumento de incidentes en el estado.

RESUMEN DE LAS LEYES

Ley / Medida Descripción breve Fecha de entrada en vigor Aumento del salario mínimo Downstate (NYC, Long Island, Westchester): US$17/hora. Upstate: US$16/hora. Aumenta 50 centavos 1 de enero de 2026 Fin de sanciones penales para vendedores ambulantes Se eliminan cargos criminales por operar sin licencia; solo habrá multas civiles. 9 de marzo de 2026 Transparencia salarial para repartidores Pago dentro de 7 días, desglose detallado del cálculo de compensación y obligación de guardar registros por 3 años. 26 de enero de 2026 Licencia por enfermedad no remunerada Los empleadores deben otorgar 32 horas de licencia por enfermedad/seguridad que pueden usarse de inmediato. 22 de febrero de 2026 Opción de propina por adelantado en pedidos online Las plataformas de comida y comestibles deben ofrecer la opción de propina antes o al hacer el pedido. 26 de enero de 2026 Propina mínima estandarizada para repartidores Apps como Uber Eats e Instacart deben incluir una opción de propina mínima del 10 % del pedido. 26 de enero de 2026 Campaña ampliada contra el fraude migratorio Mayor divulgación en espacios públicos y reportes anuales de quejas e inspecciones. 26 de enero de 2026 Estándares de seguridad para bicicletas eléctricas Repartidores deben usar e-bikes certificadas; empresas son responsables del cumplimiento. 26 de enero de 2026 Sistema actualizado de puntos para conductores Suspensión con 10 puntos en 2 años; infracciones comunes suben su puntaje; se agregan nuevas infracciones penalizables. Febrero de 2026 (sin día específico)

