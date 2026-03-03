¿Cansado de la nieve? Te entiendo, sobre todo si vives en la ciudad y ya sientes que llevas meses haciendo malabares entre el subway retrasado por el hielo, las aceras llenas de nieve sucia y los abrigos pesados que no te puedes quitar ni para ir a la bodega de la esquina. Después de varias semanas en las que el invierno no ha dado tregua en Nueva York, con tormentas constantes, acumulaciones históricas de nieve y temperaturas que han llegado a ser más bajas que en algunos puntos del Ártico, es totalmente normal preguntarse cuándo volveremos a sentir algo parecido a la primavera en los cinco boroughs. La sensación térmica ha sido implacable, los avisos de “Code Blue” se han repetido una y otra vez y el frío ha marcado el ritmo de la rutina diaria tanto en Manhattan como en el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island.

Ahora mismo todavía estamos atravesando los últimos coletazos de este patrón invernal. Se espera al menos otro episodio de nieve y mezcla invernal que, en cuestión de horas, pasaría a lluvia antes de retirarse. Pero aquí viene la parte que muchos en la comunidad hispana están esperando escuchar: después de ese evento, el panorama cambia de forma considerable y las temperaturas comenzarán a subir, dejando atrás el frío intenso y abriendo la puerta a un ambiente mucho más llevadero en la ciudad.

Dos mujeres caminando por las calles de Nueva York en plena tormenta invernal (Foto: AFP)

UN REPUNTE INMEDIATO TRAS LA PRÓXIMA NEVADA

Una vez que termine la precipitación de inicios de semana, los meteorólogos anticipan una mejora notable en las condiciones. En los días posteriores, el termómetro podría subir con rapidez y dejar definitivamente atrás las máximas por debajo del punto de congelación que hemos sufrido recientemente. Para quienes han pasado semanas lidiando con temperaturas bajo cero y sensación térmica gélida al cruzar la Avenida Roosevelt, la Fordham Road o la 181 en Washington Heights, este cambio ya representa un respiro importante.

Te lo resumo en un cuadro para que lo tengas claro:

Día Condición prevista Temperatura estimada Martes 3 de marzo Nieve que pasa a lluvia 0–4 °C Miércoles 4 de marzo en adelante Mejora significativa Hasta 15 °C Próximo fin de semana Ascenso progresivo Cerca de 10 °C

La segunda mitad de la semana trae noticias alentadoras: las temperaturas volverán a subir lentamente y el próximo fin de semana podríamos rondar los 10 °C, con valores por encima de los 40 y 50 grados Fahrenheit durante el día. No es verano, pero sí un cambio muy evidente frente al frío extremo y las sensaciones bajo cero que han dominado febrero.

¿CUÁNDO LLEGA EL VERDADERO AMBIENTE PRIMAVERAL?

Aquí es donde la conversación se pone interesante. De acuerdo con pronósticos recientes, la segunda semana de marzo podría traer un giro mucho más marcado hacia temperaturas templadas, con máximas que se acercarían e incluso superarían los 70 grados Fahrenheit en la ciudad. Para muchos neoyorquinos, eso suena a ese momento en el que cambias el puffer por una chaqueta ligera y ya se ven más gente en las mesas exteriores de los restaurantes latinos en Jackson Heights o en la 116 de East Harlem.

Según proyecciones actuales de AccuWeather y otros modelos:

Martes 10 de marzo: hasta 74 °F (aproximadamente 23 °C).

Miércoles 11 de marzo: alrededor de 70 °F (21 °C).

Sensación térmica (RealFeel): podría acercarse a los 80 °F el martes.

En términos prácticos, eso significa que en cuestión de días podríamos pasar de abrigos gruesos a capas más ligeras, e incluso ver a más de uno sacando las gafas de sol para pasear por Central Park, Pelham Bay Park o Flushing Meadows–Corona Park. Y aunque en New York City el clima puede cambiar sin previo aviso, los modelos empiezan a coincidir en un patrón más estable y suave hacia mediados de mes, sin tantos desplomes bruscos a temperaturas de pleno invierno.

MÁS LUZ Y MEJOR ÁNIMO: EL EFECTO DEL HORARIO DE VERANO

Otro detalle que no es menor tiene que ver con el cambio de hora. Con la llegada del horario de verano en Estados Unidos, el atardecer se retrasa casi una hora, lo que en Nueva York se traduce en tardes más largas y una sensación muy clara de que la ciudad “despierta” de nuevo. El domingo 8 de marzo, por ejemplo, el sol pasará de ocultarse alrededor de las 5:54 p. m. a hacerlo cerca de las 6:55 p. m., gracias al inicio del Daylight Saving Time.

Puede parecer un dato técnico, pero en una ciudad como esta, más luz natural al final del día cambia el ambiente por completo. Hay más tiempo para ir al parque con los niños después de la escuela, caminar por el barrio con un café o una agua fresca, o reunirse con amigos para un “drinks outside?” en algún rooftop o terraza del barrio. Para muchas familias hispanas que trabajan largas jornadas, tener todavía claridad al salir del trabajo hace que las calles se sientan más vivas y seguras, y es uno de los signos más claros de que el invierno empieza a quedar atrás.

¿SE TERMINÓ EL FRÍO DEFINITIVAMENTE?

Conviene mantener los pies en la tierra. Antes de que se instalen por completo esos días templados, todavía habrá jornadas en el rango de los 30 y 40 grados Fahrenheit (entre 0 y 9 °C), e incluso no se descarta algo más de nieve o lluvia helada en el corto plazo. En esta ciudad, la consistencia climática no es precisamente su sello distintivo, y marzo suele ser un mes de transición en el que podemos pasar de bufanda a manga corta en cuestión de 48 horas.

Sin embargo, los pronósticos a más largo plazo sugieren que, hacia finales de marzo, no habría una vuelta sostenida a temperaturas bajo cero, sino una tendencia a mantener máximas más suaves, por encima de los 40 y 50 grados Fahrenheit. Si esta proyección se confirma, estaríamos frente a una transición más suave hacia la primavera, con un “deshielo emocional” para una ciudad que ha pasado por una de las temporadas invernales más duras de los últimos años.

Dos mujeres en Manhattan cargando un coche con un bebé durante la tormenta invernal más reciente que soportó Nueva York (Foto: AFP)

