Cuando pasa el Día de Acción de Gracias y llega diciembre en Estados Unidos, uno se encuentra revisando el calendario para ver qué días serán festivos y cómo organizar las últimas semanas del año. Por ello, siempre es útil tener claro cuál es el siguiente feriado oficial y qué implica en el día a día de los Estados Unidos.

Por eso ahora te contaré sobre el próximo feriado federal en EE.UU. durante diciembre de 2025 y qué se celebra exactamente. Puede parecer un detalle menor, pero para quienes trabajan con horarios ajustados, esta información realmente marca la diferencia.

EL PRÓXIMO FERIADO EN ESTADOS UNIDOS

El próximo feriado oficial en Estados Unidos en 2025 es Christmas Day (Día de Navidad), que se celebra el jueves 25 de diciembre. Este es uno de los feriados federales más importantes del año, reconocido a nivel nacional por el gobierno del país.

¿QUÉ SE CELEBRA EN NAVIDAD?

Aunque muchas personas relacionan esta fecha con el aspecto religioso, en Estados Unidos la Navidad también tiene un peso cultural enorme. Más allá de la fe de cada quien, el país entero se detiene en mayor o menor medida: cierran oficinas federales, bancos, escuelas públicas y una gran parte del sector privado. La Navidad se convierte en un punto de encuentro familiar, en un día de descanso y, para muchos, en un pequeño respiro dentro de la rutina acelerada típica del país.

A diferencia de otras festividades que dependen de cada estado, Christmas Day es un festivo federal completo, lo que significa que agencias como el United States Postal Service (USPS), las oficinas gubernamentales y muchas instituciones financieras no operan ese día. Incluso los grandes comercios, como Walmart o Target, suelen cerrar o trabajar con horarios reducidos.

diciembre en Estados Unidos tiene un ambiente único. Las ciudades se llenan de decoraciones, los aeropuertos se vuelven más concurridos y la actividad comercial alcanza su punto más alto del año. Y aunque todo eso genera movimiento y ruido, el 25 de diciembre llega como una pausa colectiva que se siente en todo el país.

La Navidad es una de las fechas más esperadas en todo el mundo (Foto: AFP)

ACTIVIDADES Y TRADICIONES COMUNES

En la mayoría de los hogares, el día se dedica a reuniones familiares, intercambio de regalos, comidas tradicionales y, en muchos casos, algún tipo de actividad comunitaria o religiosa. Incluso quienes no celebran la Navidad de manera tradicional suelen aprovechar el feriado para descansar, viajar o ponerse al día con amigos.

OTROS DÍAS DESTACADOS DE DICIEMBRE

Aunque el 25 de diciembre es el único feriado federal del mes, también existen otras fechas relevantes, como Christmas Eve (Nochebuena) el 24 de diciembre, que en algunos estados se considera observancia oficial. Sin embargo, este día no implica cierres federales. También se celebran festividades como Hanukkah o Kwanzaa, que forman parte de la diversidad cultural del país, aunque no son feriados nacionales.

En gran parte de Estados Unidos, la presencia de nieve es una característica de la Navidad (Foto: Freepik)

