Una nueva ley firmada a inicios de este año cambiará las reglas para quienes navegan en Massachusetts, Estados Unidos. La normativa establece multas desde 50 dólares y afectará a todos los operadores de embarcaciones y motos acuáticas en el estado. La legislación, que entrará en vigor el 1 de abril, introduce requisitos distintos según la fecha de nacimiento de cada persona. Esto significa que algunos deberán cumplir con las nuevas normas en el corto plazo, mientras que otros tendrán más tiempo para adaptarse.

El sitio web oficial del gobierno del estado de Massachusetts señala que la medida forma parte de la Ley de Navegación Segura Hanson-Milone, aprobada el 8 de enero con el objetivo de mejorar la seguridad en el agua. A partir de ahora, todas las personas que manejen embarcaciones deberán obtener un certificado de seguridad para navegantes.

Para conseguir este certificado, será obligatorio completar un programa de formación y aprobar un examen. Además, el documento deberá mantenerse a bordo en todo momento mientras se opera la embarcación, según establece la ley.

La medida entrará en vigor el 1 de abril y contempla multas desde 50 dólares para quienes no cumplan. (Foto referencial: Freepik)

Quienes hayan nacido después del 1 de enero de 1989 deberán obtener su certificado antes del 1 de abril de 2026, aunque las sanciones comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre, tras un periodo de gracia.

En cambio, las personas nacidas en esa fecha o antes tendrán plazo hasta el 1 de abril de 2028 para cumplir con el requisito.

Los plazos para obtener la certificación varían según la fecha de nacimiento, con periodos de gracia antes de aplicar sanciones. (Foto referencial: Freepik)

La normativa contempla algunas excepciones, especialmente para quienes ya cuentan con formación avanzada en seguridad marítima, como marinos mercantes o miembros activos de las Fuerzas Armadas con certificación.

Esta ley sigue la línea de otras medidas similares en Estados Unidos, como la adoptada en Oregón, que exige permisos para usuarios de embarcaciones a remo bajo riesgo de multa.

Claves de la nueva ley en Massachusetts que multa a quienes operen botes sin certificado

Para navegar en Massachusetts, es clave conocer la Ley Hanson-Milone, que introduce certificaciones obligatorias para reforzar la seguridad. Esta norma establece plazos según la edad del operador y endurece las reglas sobre el uso de equipos de salvamento y límites de velocidad.

Estos son los puntos clave que debes tener en cuenta para evitar multas y navegar de forma responsable:

Certificación obligatoria: A partir del 1 de abril de 2026, todos los operadores de embarcaciones a motor y motos acuáticas (PWC) requerirán un certificado de seguridad.

Plazos según edad: Los nacidos después del 1 de enero de 1989 deben certificarse para abril de 2026 (sanciones desde septiembre); los nacidos antes de esa fecha tienen plazo hasta abril de 2028.

Restricciones de edad: Menores de 12 años solo operan motorboats bajo supervisión adulta (18+). Para motos acuáticas (PWC), la edad mínima es 16 años, sin excepciones.

Equipo de seguridad: Es obligatorio portar chalecos salvavidas (PFD), extintores y luces de navegación. Niños menores de 12 años y usuarios de PWC deben llevar el PFD puesto en todo momento.

Reglas de navegación: Se prohíbe operar bajo efectos del alcohol (límite 0.08 BAC), a velocidad excesiva (más de 45 mph en aguas interiores) o a menos de 150 pies de áreas de bañistas.

Reporte de accidentes: Cualquier incidente con heridos, muertes o daños mayores a $500 debe notificarse a la Policía Ambiental (plazo de 2 días para fatalidades y 5 para el resto).

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